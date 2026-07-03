سرویس دهی قطار شهری خط ۲ در کرج از ساعت ۶ صبح انجام می شود
سرویس دهی قطار شهری خط ۲ در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیر همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تمهیدات ویژه قطار شهری خط ۲ اعلام شد.سرویس دهی این خط در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب انجام میشود و قطارها هر ۳۰ دقیقه یکبار به حرکت درمی آیند.
همچنین در صورت افزایش مسافران، قطار شهری آمادگی کامل دارد تا به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه به شهروندان عزیز خدمات رسانی کند.