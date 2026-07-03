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همزمان با حضور دهیاران و همیاران طبیعت، ۱۱ پایگاه اطفای حریق مردمی در بخشهای مرکزی و حمیل شهرستان اسلامآباد غرب افتتاح و تجهیز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، همزمان با حضور دهیاران و همیاران طبیعت، ۱۱ پایگاه اطفای حریق مردمی در بخشهای مرکزی و حمیل شهرستان اسلامآباد غرب با مشارکت مردم، اداره منابع طبیعی، فرمانداری، بخشداریها، دهیاران و سازمان مردم نهاد افتتاح و تجهیز شد.
این پایگاهها با عضویت ۱۲۱ نفر از نیروهای داوطلب و تجهیز به ۳۴ دستگاه دمنده، گامی مؤثر در افزایش آمادگی مقابله با آتشسوزیهای مراتع و جنگلهاست.
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه این اقدام را الگویی موفق در مشارکت جوامع محلی دانست و تأکید کرد که همکاری مردم، سرعت مهار حریق را افزایش داده و از بحرانی شدن حوادث جلوگیری میکند.