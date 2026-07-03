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همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری آیین وداع با امام شهید انقلاب و نخستین جانفدای ایران در دفاع مقدس سوم، فضای شهرستان بهارستان رنگ و بوی حماسه، همدلی و آمادگی برای میزبانی از زائران به خود گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یکصد و بیستوچهارمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان، اقشار مختلف مردم با حضور در پارک محدوده میدان امام خامنهای شهر گلستان، بار دیگر بر حضور پرشور خود در آیین وداع و تشییع تأکید کرده و آمادگی کامل خود را برای استقبال و خدمترسانی به میهمانان این مراسم معنوی اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع، با ابراز ارادت به امام شهید و گرامیداشت یاد و راه این شخصیت بزرگ، بر بسیج تمامی ظرفیتهای مردمی برای میزبانی شایسته از زائرانی که از نقاط مختلف کشور راهی مراسم خواهند شد، تأکید کردند.
حاضران در این مراسم اظهار داشتند که مردم شهرستان بهارستان با تمام توان و امکانات خود در میدان خدمت حاضر خواهند بود و هر آنچه در اختیار دارند، برای استقبال، پذیرایی و تکریم میهمانان امام شهید به کار خواهند گرفت.