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۱۵ موکب عشایری در پیرامون حرم مطهر رضوی، همزمان با مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب برپامیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول سازمان بسیج جامعه عشایری سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی با بیان اینکه جامعه عشایری کشور در رویداد تاریخی بدرقه رهبر شهید انقلاب، نقش خود را به خوبی ایفا خواهد کرد، گفت: عشایر از سراسر کشور و استان خراسان رضوی با حضور در مشهدالرضا (ع) و در جوار بارگاه منور امام رضا (ع)، با برپایی موکبهای عشایری در قالب سیاهچادر، به زائران و عزاداران خدماترسانی خواهند کرد.
سرهنگ پاسدار صفری،سبک زندگی عشایری را تمدنساز و قهرمانپرور توصیف کرد و ادامه داد: حضور طوایف و قبایل مختلف از نقاط گوناگون کشور، جلوهای از فرهنگ اصیل عشایری و نمادی از ارادت این قشر به شهدا و جبهه مقاومت است. این حضور، علاوه بر خدمات رفاهی و پذیرایی، بخشی از آیینهای عزاداری و سنتهای بومی عشایر را نیز به نمایش، خواهد گذاشت.
وی با اشاره به ظرفیت گروههای جهادی و بسیج سازندگی در پشتیبانی از این برنامه افزود: تاکنون جانمایی موکبها و هماهنگی با استانهای مختلف انجام شده و موضوع اسکان خادمان و مشارکتکنندگان نیز در دست پیگیری است تا میزبانی شایستهای از عزاداران و زائران انجام شود.
سرهنگ پاسدار صفری گفت: این موکبها در قالب حدود ۱۵ سیاهچادر در محدوده پیرامونی حرم مطهر رضوی برپا میشود و با توجه به بافت فشرده جمعیتی این منطقه، پیشبینی شده است خدماتی نظیر اسکان، پذیرایی و توزیع وعدههای غذایی به زائران ارائه شود.
مسئول سازمان بسیج جامعه عشایری سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی تأکید کرد: این برنامه با پیوست فرهنگی و رسانهای میتواند نمادی از اتحاد مقدس اقوام و مذاهب و تجلی همدلی جامعه عشایری کشور در پاسداشت مقام شهدا باشد.