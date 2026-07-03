به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آستانه بدرقه مردی که عمر با برکت خود را وقف عزت و اقتدار این سرزمین کرد، از آحاد مردم شریف ایران دعوت می‌شود تا در این پویش معنوی مشارکت کنند.

محور‌های مشارکت به نیت هدیه به روح شهید:️مشارکت در ختم قرآن کریم، ️ قرائت و ثبت مجموع صلوات‌ها، ️ اهدای صدقه و️ اقامه نماز لیلة‌الدفن است.

شرکت کنندگان برای اعلام مشارکت می‌توانند به درگاه: badraghe-pooyesh.ir مراجعه و یا عدد «۱» را به سرشماره: ۳۰۰۰۲۲۶۶ ارسال کنند.

هر ایرانی، یک سهم در این وداع معنوی آقای شهید ایران دارد.