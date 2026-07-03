کرج آماده برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی
فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) کرج، در برنامه «سین هشتم» با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از آمادگی کامل مجموعههای اجرایی و مردمی برای خدمت رسانی به زائران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
سرهنگ جعفری با تأکید بر اینکه استفاده از خودروی شخصی میتواند موجب تشدید ترافیک، اتلاف وقت و افزایش خطر برای خانوادهها، سالمندان و کودکان شود، از مردم خواست تا حد امکان از وسایل حملونقل عمومی، بهویژه مترو و اتوبوسهای ویژه استفاده کنند.
سرهنگ جعفری با بیان اینکه برای برگزاری مطلوب این مراسم، کمیتههای مختلفی در حوزه اسکان، تدارکات، امنیت و امور فرهنگی تشکیل شده است، افزود: مدارس، مساجد، سالنهای ورزشی و برخی فضاهای مردمی نیز برای اسکان موقت و پذیرایی از زائران و شرکتکنندگان در نظر گرفته شدهاند.
وی به بهرهگیری از سامانههای دیجیتال برای هماهنگی حملونقل، پارکینگ و مسائل امنیتی اشاره کرد و گفت: این سامانهها با هدف تسهیل تردد و کاهش ازدحام طراحی شدهاند.
فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) کرج در ادامه با اشاره به شرایط خاص تجمعات پرشمار، از پیشبینی راهکارهای اضطراری برای جابهجایی جمعیت خبر داد و گفت: همراهی شهروندان با نیروهای اجرایی میتواند نقش مهمی در کاهش ترافیک، ارتقای ایمنی و برگزاری منظم این مراسم دارد.صورت افزایش ازدحام، وسایل نقلیه بزرگ مانند کامیون و تریلر نیز بهعنوان راهکار اضطراری برای جابهجایی جمعیت پیشبینی شدهاند.