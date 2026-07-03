فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) کرج، در برنامه «سین هشتم» با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از آمادگی کامل مجموعه‌های اجرایی و مردمی برای خدمت رسانی به زائران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، سرهنگ جعفری با تأکید بر اینکه استفاده از خودروی شخصی می‌تواند موجب تشدید ترافیک، اتلاف وقت و افزایش خطر برای خانواده‌ها، سالمندان و کودکان شود، از مردم خواست تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه مترو و اتوبوس‌های ویژه استفاده کنند.

سرهنگ جعفری با بیان اینکه برای برگزاری مطلوب این مراسم، کمیته‌های مختلفی در حوزه اسکان، تدارکات، امنیت و امور فرهنگی تشکیل شده است، افزود: مدارس، مساجد، سالن‌های ورزشی و برخی فضا‌های مردمی نیز برای اسکان موقت و پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده‌اند.

وی به بهره‌گیری از سامانه‌های دیجیتال برای هماهنگی حمل‌ونقل، پارکینگ و مسائل امنیتی اشاره کرد و گفت: این سامانه‌ها با هدف تسهیل تردد و کاهش ازدحام طراحی شده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) کرج در ادامه با اشاره به شرایط خاص تجمعات پرشمار، از پیش‌بینی راهکار‌های اضطراری برای جابه‌جایی جمعیت خبر داد و گفت: همراهی شهروندان با نیرو‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش ترافیک، ارتقای ایمنی و برگزاری منظم این مراسم دارد.صورت افزایش ازدحام، وسایل نقلیه بزرگ مانند کامیون و تریلر نیز به‌عنوان راهکار اضطراری برای جابه‌جایی جمعیت پیش‌بینی شده‌اند.