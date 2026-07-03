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مردم شهرستان ری در ۱۲۴ شب از اجتماعات مردمی در میدان شهر ری، با شعار «باید برخاست»، بر وفاداری خود به رهبر شهید و آمادگی برای پذیرایی از عزاداران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمعی گسترده در میدان شهر ری برگزار شد که در آن، مردم این شهرستان ضمن اعلام آمادگی برای میزبانی از مهمانان رهبر شهید، نماد «مشت گرهکرده» ایشان را به عنوان الگوی پایداری و استقامت در برابر دشمنان فریاد زدند. این اجتماع، انعکاسی از اراده مردم ری برای تداوم مسیر ولایت و ایستادگی در برابر تهدیدات است.