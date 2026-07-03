مراسم ادای احترام هیئت‌ها و شخصیت‌های خارجی به پیکر رهبر شهید انقلاب از ساعتی پیش در مصلای امام خمینی تهران آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم ادای احترام شخصیت‌های خارجی به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رضوان الله‌علیه از ساعتی پیش در مصلای امام خمینی تهران آغاز شده است.

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