اعزام کاروان پیادهروی «مؤذن قیام» از البرز
مسئول بسیج دانشجویی استان البرز از راهاندازی کاروان پیادهروی «مؤذن قیام» برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید امت خبر داد و اعلام کرد: جامعه دانشگاهی البرز عصر جمعه ۱۲ تیرماه، مسیر کرج تا مصلی تهران را برای بدرقه پیکر رهبر خود طی خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
مصطفی ترابی، مسئول بسیج دانشجویی استان البرز، با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» ضمن اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع رهبر شهید امت، از تدارک ویژه جامعه دانشگاهی استان برای حضور در این رویداد خبر داد.
ترابی با بیان اینکه بسیج دانشجویی به عنوان «حلقه میانی» میان جامعه دانشگاهی و مردم عمل میکند، اظهار داشت: دانشجویان ما که همواره مورد عنایت ویژه رهبر شهید بودند، اکنون با قلبی آکنده از غم، خود را برای وداع با پدر معنویشان آماده کردهاند؛ کارتی که قرار بود دعوتنامه دیدار رمضانی با ایشان باشد، اکنون به نمادی برای همراهی در مراسم تشییع تبدیل شده است.
مسئول بسیج دانشجویی البرز از اجرای برنامههای جریانساز در این ایام خبر داد و گفت: مهمترین برنامه ما، راهاندازی کاروان پیادهروی «مؤذن قیام» است که از عصر جمعه، ۱۲ تیرماه، از مبدأ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (بلوار مؤذن) به سمت تهران و مصلی امام خمینی (ره) حرکت خواهد کرد.
وی در خصوص جزئیات این حرکت به مجری سیمای البرز افزود: این برنامه ساعت ۱۶ روز جمعه با مراسم بزرگداشتی در مسجد دانشگاه آغاز شده و حرکت رسمی کاروان از ساعت ۱۷:۳۰ کلید میخورد. با توجه به تدابیر اندیشیده شده برای حفظ سلامت زائران، طراحی مسیر بهگونهای است که بخش عمده پیادهروی در ساعات خنک (عصر و شب) انجام شود و اولین توقفگاه کاروان، مصلی شهر گرمدره پیشبینی شده است.
ترابی با اشاره به استقبال گسترده دانشجویان و خانوادههای آنها، تصریح کرد: ظرفیت پیشبینی شده برای این کاروان حدود ۵۰۰ نفر است که تاکنون نزدیک به ۴۰۰ نفر ثبتنام قطعی انجام دادهاند.
وی در پایان برنامه زنده امروز البرز خاطرنشان کرد: علاوه بر این کاروان، دانشجویان البرزی در دو نقطه دیگر نیز به خدمترسانی مشغول هستند؛ موکبهای دانشجویی جهت ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی از زائران در مصلی تهران مستقر شدهاند و یک موکب تبیینی نیز در مشهد مقدس برای خدمت به مردم و زائران تدارک دیده شده است.