مردم غیور شهرستان قرچک در یکصد و بیست و چهارمین شب از اجتماعات مردمی، ضمن ابراز آمادگی برای حضور گسترده در آیین تشییع، خدمت به زائرانی را که از سراسر کشور راهی تهران هستند، افتخاری ملی توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم غیور قرچک با ضمن تأکید بر حضور گسترده در آیین بدرقه و تشییع، آمادگی خود را برای میزبانی از زائران و همراهی در این مراسم اعلام کردند.

خونخواهان قرچکی همچنین با اعلام آمادگی برای استقبال و پذیرایی از مهمانانی که از استان‌های مختلف کشور راهی تهران خواهند شد، خدمت به زائران را افتخاری برای مردم شهرستان قرچک اعلام کردند .