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مسئول بسیج جامعه زنان خراسان رضوی گفت: در راستای میزبانی از زائران بدرقه رهبر شهید انقلاب، تمام ظرفیتهای مردمی برای پذیرایی شایسته از مهمانان امام، پای کار آمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول بسیج جامعه زنان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم کنشگری فعال و خودجوش در محلات، تصریح کرد: ما نباید منتظر باشیم تا دیگران برای ما تعیین تکلیف کنند. هر کس در هر محلهای که هست، اگر جای خالی میبیند و احساس نیاز میکند، باید به میدان بیاید. هدف ما این است که همانند مادری که آبروی خود را در پذیرایی از مهمان حفظ میکند، با تکیه بر فرهنگ «آتش به اختیار» و مدیریت جهادی، بهترین میزبانی را رقم بزنیم.
خصافمفرد افزود: قرار است دوباره تاریخ تکرار شود و ما همانند اهالی نوغان، وظیفه مادری برای مهمانان امام شهیدمان را بر عهده بگیریم. تمام خانههای مردم مشهد، سراهای زائران و تمام سفرههای ما نذر همت و غیرتی خواهد بود که دشمن را ناامید و سرخورده میکند.
مسئول بسیج جامعه زنان خراسان رضوی بیان کرد: به منظور همافزایی، اتحاد رویه و دوری از موازیکاری، شبکهای وسیع از گروههای ارتباطی تشکیل شده است تا با ساماندهی مناسب، در طول این دوره و ایام پیشرو، خدماترسانی به زائران با کیفیت مطلوبتری انجام شود تا انشاءالله در محضر حضرت زهرا (س) سرافراز و روسفید باشیم.