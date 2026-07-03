به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جهت سهولت در دسترسی زائران آقای شهید ایران به مصلی تهران و سپس حضور در آیین تشییع پیکر مطهر امام شهید، محدودیت‌های ترافیکی در برخی مناطق ۲۲گانه تهران در این ایام اعمال می‌شود.

با توجه به پیش‌بینی وسایل حمل و نقل عمومی از مبادی ورودی تهران و پارکینگ‌های پیش‌بینی شده برای پارک خودرو‌های زائران استان‌های مختلف و همچنین محدودیت‌های ترافیکی در برخی معابر، ضرورت دارد که هموطنان تردد خود در سطح شهر را جهت کنترل وضعیت ترافیک، مدیریت کنند.

محدودیت‌های ترافیکی مناطق ۲۲گانه پایتخت در ایام وداع و تشییع پیکر امام شهید به شرح زیر است:

منطقه یک

در منطقه یک، فاصله بین بزرگراه شهید بابایی از تقاطع بزرگراه امام علی (ع) به عنوان پارکینگ برای پارک خودروی زائران شهرستانی پیش‌بینی شده و برای ساماندهی وضعیت ترافیک این محدوده، طرح ویژه ترافیکی ورودی شمال شرقی تهران اجرا خواهد شد.

منطقه ۲

محدودیت‌های ترافیکی در سطح بزرگراه‌های اصلی و خیابان‌های حومه منطقه ۲ از صبح روز یکشنبه - ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵- آغاز شده و تا پایان مراسم تشییع در روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس تمامی خروجی‌های بزرگراه شهید چمران، محدوده بین بزرگراه شهید همت تا توحید به طور کامل مسدود می‌شود. همچنین مسیر بزرگراه محمدعلی جناح تا بزرگراه شهید همت نیز جهت مدیریت جریان ترافیک مسدود خواهد بود.

در بخش دیگری از محدودیت‌ها، ضلع شمالی خیابان آزادی در محدوده توحید تا میدان آزادی جهت تردد عمومی بسته خواهد بود؛ با این حال، تردد نیرو‌های امدادی و افرادی که دارای کارت تردد ویژه هستند، در خیابان‌های خوش و بهبودی (مسیر‌های حاشیه منطقه) تنها با هماهنگی و نظارت مستقیم پلیس راهنمایی و رانندگی انجام خواهد شد.

از شب یکشنبه تا پایان روز دوشنبه، به دلیل مراسم تشییع در خیابان آزادی، تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های بزرگراه‌های شهید همت، شهید چمران، جلال آل احمد و حکیم و همچنین بزرگراه یادگار امام (ره) نیز به طور کامل مسدود می‌شود.

منطقه ۳

محدودیت‌های ترافیکی در این منطقه در سه لایه اعمال خواهد شد که لایه اول شامل قسمت انتهایی بزرگراه شهید همت بین شریعتی و بزرگراه شهید مدرس، جلفا تا سیدخندان، لایه دوم شامل قسمت انتهایی بزرگراه شهید حقانی بوستان طالقانی و لایه سوم شامل قسمت انتهایی بزرگراه صدر و محلات اختیاریه، صدر، دروس و قلهک است.

در منطقه ۳ به غیر از خیابان جلفا و خیابان شریعتی، بزرگراه همت به سمت خیابان جلفا، ارسباران، نیلگون، کاویان، مجتبایی، حدفاصل بزرگراه شهید همت تا بزرگراه رسالت، بوستان بهشت مادران و آذرشهر در محدوده بزرگراه شهید همت، در باقی معابر تردد خودرو‌ها مجاز است.

منطقه ۴

با توجه به پیش بینی ازدحام زائران مراسم وداع رهبر شهید، به منظور کنترل جریان ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان و زائران، مسیر ویژه اتوبوس در بزرگراه‌های شهید یاسینی، دماوند، شهید زین‌الدین، شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی تعبیه می‌شود و در سرتاسر این مسیر‌ها امکان پارک حاشیه‌ای در دو لاین پیش‌بینی شده است. همچنین یکی دیگر از محدودیت‌های ترافیکی این منطقه، انسداد و اتصال تمامی شبکه‌های بزرگراهی به بزرگراه شهید سلیمانی است. در همین راستا برای راهنمایی و هدایت زائران ۴۵۰ تابلو طراحی و نصب شده است؛ این محدودیت‌ها از صبح روز جمعه- ۱۲ تیرماه- تا دوشنبه -۱۵ تیرماه- اعمال خواهد شد.

منطقه ۵

در منطقه پنج تهران نیز محدودیت‌هایی در معابر مختلف پیش‌بینی شده است؛ بر این مبنا خودرو‌های شخصی تا تقاطع بزرگراه شهید خرازی و چیتگر امکان تردد خواهند داشت و پس از آن محدودیت ترافیکی اعمال می‌شود.

پارکینگ مجموعه «هزار و یک شب» برای توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده که دسترسی به آن از طریق بزرگراه خرازی، خیابان طبیعت و خیابان آیت‌الله مجتبی تهرانی امکان‌پذیر است.

خودرو‌های شخصی تا تقاطع بزرگراه شهید خرازی و شهید باکری و خیابان مجتبی تهرانی امکان تردد خواهند داشت. پارک حاشیه‌ای بزرگراه خرازی برای پارک خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه خرازی انجام می‌شود.

همچنین محدودیت تردد از تقاطع بزرگراه علامه جعفری (همدانی/حکیم) و باکری اعمال خواهد شد.

پارک ارم به‌عنوان محل توقف خودرو‌ها تعیین شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه علامه جعفری و بزرگراه باکری امکان‌پذیر است. در این محور، محدودیت تردد از تقاطع خیابان مجتبی تهرانی و بزرگراه همدانی اعمال می‌شود. پارک حاشیه‌ای بزرگراه همدانی برای توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه شهید فهمیده (شهید حجازی) امکان‌پذیر خواهد بود.

در بزرگراه شهید فهمیده (شهید حجازی) خودرو‌های شخصی تا تقاطع شهید فهمیده و شیشه مینا امکان تردد خواهند داشت. ورزشگاه آزادی به‌عنوان پارکینگ این محور در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه شهید فهمیده و بلوار علی دایی انجام می‌شود.

در بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) محدودیت تردد از تقاطع بزرگراه لشگری و خیابان سپاه اسلام اعمال می‌شود. پارکینگ مرکز خرید و فروش خودرو برای توقف خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه شهید لشگری امکان‌پذیر است.

همچنین در بزرگراه فتح (شهید متوسلیان) محدودیت تردد از تقاطع بزرگراه شهید متوسلیان (فتح) و مهدوی کنی (آزادگان) اعمال می‌شود. پارکینگ وزارت راه برای توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه شهید متوسلیان امکان‌پذیر است.

زائرانی که از مسیر آزادراه شمال (چالوس) وارد تهران می‌شوند تا تقاطع بزرگراه شهید خرازی و باکری امکان تردد با خودروی شخصی خواهند داشت. پارک ارم و معابر اطراف آن به‌عنوان محل توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده و دسترسی به این پارکینگ‌ها از طریق بزرگراه خرازی و بزرگراه باکری (مسیر جنوب) امکان‌پذیر است.

در بزرگراه سعیدی محدودیت تردد از تقاطع بزرگراه سعیدی و آزادگان اعمال می‌شود. زمین خاکی مجاور آزادگان (مهبان) برای توقف خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه سعیدی و آزادگان انجام خواهد شد.

علاوه بر این حلقه اول محدودیت‌های ترافیکی منطقه پنج شامل غرب بزرگراه شهید ستاری شمال، بزرگراه شهید فهمیده تا جناح (شرق)، جنوب بزرگراه لشکری، حلقه دوم شامل شرق بزرگراه اشرفی اصفهانی، جنوب بزرگراه فهمیده و غرب بزرگراه شهید باکری (حد فاصل همت و فهمیده) و حلقه سوم شامل شرق بزرگراه اشرفی اصفهانی، غرب بوستان جوانمردان، خیابان طبیعت شمالی، بزرگراه همت، جنوب بزرگراه‌های حکیم و لشکری و بین حلقه ۱ و ۲ بلوار تعاون از میدان صادقیه و آیت الله کاشانی تا حکیم اعمال می‌شود.

لازم به ذکر است در مورد زمان و نحوه دقیق محدودیت‌ها با نظر پلیس راهور و سنجش زمان و موقعیت ممکن است تغییراتی اعمال شود.

منطقه ۶

در این منطقه محدودیت‌های ترافیکی از امشب -پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه- تا یکشنبه شب ـ۱۴ تیرماه- در محدوده ورودی شرق به بزرگراه مدرس و ورودی از غرب به میدان آرژانتین، خیابان میرزای شیرازی و خیابان حسن نصرالله، از شمال به بزرگراه حکیم و از جنوب به خیابان کریمخان زند اعمال می‌شود و این معابر با انسداد مواجه خواهد بود.

همچنین از ظهر روز شنبه -۱۳ تیر تا دوشنبه شب - ۱۵ تیر- محدودیت‌های ترافیکی در خیابان مفتح، خیابان توحید، خیابان‌های انقلاب اسلامی و آزادی و بلوار کشاورز و خیابان کریمخان زند اعمال می‌شود.

منطقه ۷

در منطقه ۷ از ساعت ۲۲ روز جمعه -۱۲ تیرماه- هرگونه توقف و تردد خودرو در شعاع یک کیلومتری مصلی امام خمینی (ره) ممنوع خواهد بود.

بر این اساس خیابان شهید قنبرزاده، تقاطع بزرگراه شهید سلیمانی (هر دو طرف)، خیابان شهید قنبرزاده تمامی کوچه‌های شرقی به‌جز خیابان خرمشهر، خیابان برازنده، کنار پل سیدخندان، ابتدای خیابان سروش، تمامی کوچه‌های غربی خیابان سهروردی، حدفاصل پل سیدخندان تا خیابان شهید مطهری اعمال خواهد شد.

همچنین در خیابان سهروردی محدودیت‌های ترافیکی در محدوده‌های ابتدای خیابان ابن‌یَمین، ابتدای خیابان قندی غربی، ابتدای خیابان خرمشهر، ابتدای خیابان هویزه غربی، ابتدای خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان زینالی غربی، ابتدای خیابان کاووسی‌فر، ابتدای خیابان خلیل حسینی در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این خیابان شهید مطهری، ابتدای خیابان میرعماد، کوچه‌های دوم، ششم و چهاردهم خیابان میرعماد، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان شهید مطهری، ابتدای خیابان جهانتاب در خیابان شهید مطهری، خیابان صابونچی، تقاطع خیابان شهید بهشتی، ابتدای خیابان یوسفی، ابتدای خیابان تبریزی، روی پل بزرگراه شهید مدرس، ابتدای خیابان کاووسی فر و ابتدای خیابان خلیل حسینی در خیابان شهید بهشتی مسدود خواهند بود.

دیگر محدودیت‌های ترافیکی منطقه هفت شامل خیابان شهید علی‌اکبری، تقاطع خیابان شهید مطهری، خیابان شهید علی‌اکبری، تقاطع خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، ابتدای خیابان هویزه غربی، خیابان خرمشهر غرب، بعد از خیابان صابونچی، کوچه وهابی، خیابان خرمشهر غرب، تقاطع خیابان صابونچی، تمامی کوچه‌های شرقی خیابان عشقیار، خیابان نسترن، رمپ ورودی بزرگراه شهید سلیمانی شرق و خیابان عشقیار، منتهی به بزرگراه شهید سلیمانی است.

بنابر آنچه شهرداری منطقه اعلام کرده به‌دلیل پیش بینی حجم بالای شرکت کنندگان در مراسم وداع احتمال تغییرات در زمان و مکان این محدودیت ترافیکی وجود دارد.

منطقه ۸

در این منطقه روز دوشنبه -۱۵ تیرماه- از بلوار شاهد تا خیابان سبلان تمام معابر و خیابان‌های منشعب به خیابان دماوند مسدود خواهد بود.

منطقه ۹

محدودیت‌های ترافیکی در معابر منتهی به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب از ساعت ۲۲ روز یکشنبه- ۱۴تیرماه- تاپایان مراسم تشییع اعمال می‌شود. بر این اساس محور خیابان آزادی با ۱۳مقطع شناسایی‌شده، بزرگراه‌های آیت‌الله سعیدی و فتح، رمپ‌هاو لوپ‌ها و مسیر‌های تبادلی از جمله دوربرگردان‌های شریعت رضوی، پل شیر پاستوریزه و محدوده‌های دستغیب، هاشمی و دامپزشکی و تقاطع‌ها و میادین استراتژیک در بزرگراه یادگار امام (ره) با خیابان دامپزشکی و همچنین رینگ بیرونی میدان آزادی مسدود خواهد شد.

منطقه ۱۰

در منطقه ۱۰ پایتخت محدودیت‌های ترافیکی در ۴۳ نقطه و در معابر منتهی به خیابان آزادی اعمال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه- ۱۴ تیرماه- تمامی معابر منتهی به خیابان آزادی از جمله بزرگراه‌های شهید نواب صفوی و یادگار امام (ره) و همچنین خیابان‌های قصرالدشت، کارون، جیحون، زنجان، آذربایجان، مشعوف، میمنت و سایر مسیر‌های منتهی به این محور، مشمول محدودیت‌های تردد خواهند بود. این محدودیت‌ها تا پایان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب ادامه خواهد داشت.

منطقه ۱۱

محور‌های اصلی منطقه ۱۱ به عنوان محور جنوبی در مراسم تشییع از ساعت هشت صبح روز یکشنبه -۱۴ تیرماه- مسدود می‌شود که شامل انسداد غرب به شرق خیابان جمهوری اسلامی از تقاطع خیابان کارگر تا خیابان حافظ، انسداد جنوب به شمال خیابان کارگر از خیابان جمهوری اسلامی تا میدان انقلاب، انسداد جنوب به شمال خیابان ولیعصر از خیابان امام خمینی تا تقاطع خیابان انقلاب، انسداد تمامی محور‌های فرعی جنوب خیابان انقلاب حد فاصل خیابان حافظ تا میدان انقلاب، انسداد تمامی محور‌های شمال و جنوبی منتهی به خیابان جمهوری اسلامی و انسداد موقت میادین راه آهن، منیریه، حر است.

بر اساس آنچه اعلام شده از ساعت ۱۱ شب یکشنبه هیچ خودرویی نباید در محور‌های اعلامی پارک کند.

منطقه ۱۲

همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، محدودیت‌های ترافیکی در معابر منتهی به خیابان انقلاب در محدوده منطقه ۱۲ اعمال خواهد شد که شامل مسیر میدان امام حسین (ع) تا خیابان حافظ است. در این محدوده تردد هرگونه خودرو و موتورسیکلت ممنوع بوده و از شهروندان درخواست می‌شود برای سهولت در تردد، از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

منطقه ۱۳

تمامی معابر منتهی به ضلع جنوبی خیابان دماوند، از میدان امام حسین (ع) تا سه‌راه تهرانپارس، همزمان با برگزاری مراسم تشییع به‌طور کامل مسدود خواهد شد؛ در این محدوده امکان تردد خودرو و موتورسیکلت وجود نخواهد داشت و مسیر‌های جایگزین برای تردد شهروندان پیش‌بینی شده است.

منطقه ۱۴

در این منطقه محدودیت ترافیکی اعمال نمی‌شود.

منطقه ۱۵

همزمان با برگزاری مراسم تشییع در این منطقه، محدودیت‌های ترافیکی در صورت نیاز در بزرگراه بعثت (شهید رئیسی) و آزادراه شهید شوشتری اعمال خواهد شد.

منطقه ۱۶

بنابر آنچه شهرداری منطقه ۱۶ اعلام کرده، با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و ابلاغ‌های دریافتی، در حال حاضر انسداد قطعی و دائمی برای معابر این منطقه پیش‌بینی نشده و تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های احتمالی تردد، بر اساس شرایط میدانی و حجم ترافیک، با هماهنگی پلیس راهور انجام خواهد شد.

این محدودیت‌ها در صورت نیاز شامل مسیر‌های شمالی بزرگراه آزادگان به سمت خیابان رجایی و همچنین برخی معابر شمالی بزرگراه شهید رئیسی، خیابان صابونیان، خزانه بخارایی، رجایی و دشت آزادگان خواهد بود.

منطقه ۱۷

محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع پیکر امام شهید در روز دوشنبه- ۱۵ تیرماه- در این منطقه شامل انسداد خروجی‌های بزرگراه آیت‌الله سعیدی به سمت شرق است. زمان‌بندی و استمرار انسداد‌ها براساس میزان تراکم جمعیت در حلقه‌های مرکزی شهر و با نظر پلیس راهور تعیین خواهد شد.

منطقه ۱۸

در منطقه ۱۸ هیچ‌یک از معابر مسدود نمی‌شود.

منطقه ۱۹

در منطقه ۱۹ در تمامی خروجی‌های بزرگراه آزادگان به سمت شمال، به استثنای مسیر‌های از پیش تعیین‌شده، مسدود بوده و تردد صرفاً از مسیر‌های برنامه‌ریزی‌شده امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین محور‌های غرب به شرق و شرق به غرب بزرگراه آزادگان به‌عنوان پارکینگ حاشیه‌ای خودرو‌های شخصی اختصاص می‌یابد و مسیر‌های میانی این بزرگراه به‌طور کامل در اختیار ناوگان حمل‌ونقل عمومی قرار خواهد گرفت.

محور‌های بزرگراه شهید هاشمی، بزرگراه شهید تندگویان و بزرگراه نواب صفوی تا میدان جمهوری به‌عنوان مسیر‌های اضطراری تعیین شده و صرفاً تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خودرو‌های امدادی، انتظامی و خدماتی در این محور‌ها مجاز خواهد بود.

تردد در محور‌های بزرگراه خلیج فارس و بزرگراه شهید کاظمی توسط پلیس راهور و با استفاده از راهبند، متناسب با حجم ترافیک و شرایط میدانی، به‌صورت کنترل‌شده مدیریت خواهد شد و در صورت لزوم، نسبت به انسداد یا بازگشایی مقطعی این محور‌ها اقدام می‌شود.

زمان و نحوه اعمال محدودیت‌ها و چگونگی مدیریت ترافیک در این محدوده، متناسب با حجم ورود زائران، شرایط میدانی و تصمیمات پلیس راهور، به‌صورت لحظه‌ای و شناور قابل تغییر خواهد بود.

منطقه ۲۰

در صورت نیاز دو مقطع شامل خیابان شهید رجایی در تقاطع بیمارستان شهدای هفتم تیر و جاده ورامین در محدوده پل فیروزآباد مسدود خواهد شد.

منطقه ۲۱

در این منطقه محدودیت ترافیکی پیش‌بینی نشده است.

منطقه ۲۲

سه محور بزرگراهی در منطقه ۲۲ به عنوان حلقه سوم در مراسم وداع و تشییع مسدود می‌شود که شامل مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید خرازی در محدوده بلوار دریاچه، بزرگراه شهید همدانی غرب به شرق، بزرگراه مهدی کنی (آزادگان) و بزرگراه شهید فهمیده غرب به شرق بلوار چوگان (بلوار غربی ورزشگاه آزادی) است که مدت زمان انسداد بر اساس میزان جمعیت و با نظر پلیس راهور خواهد بود.

در این منطقه هم زمان اعمال محدودیت‌ها و نحوه مدیریت ترافیک، متناسب با حجم ورود زائران، شرایط میدانی و تصمیمات پلیس راهور، به‌صورت لحظه‌ای و شناور قابل تغییر خواهد بود.

بر اساس آنچه اعلام شد محدودیت‌های ترافیکی در مناطق مختلف پایتخت در زمان‌های مجزا و مشخص اعمال می‌شود و شهروندان می‌توانند با توجه به این محدودیت‌ها، برای تردد در سطح شهر از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

محدودیت‌های تردد درج شده در این گزارش تصمیم‌گیری‌هایی است که تا ساعت انتشار مطلب بوده و امکان تغییر در نحوه اجرا و نیز زمان اجرا بنابر سنجش موقعیت مکانی و زمانی از سوی راهور و دیگر مراجع ذیصلاح وجود دارد.