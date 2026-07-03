

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال سوئیس از ساعت ۶:۳۰ امروز (جمعه) در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه ونکوور کانادا به مصاف الجزایر رفت و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. امبولو (۱۰) و اندویه (۴۶) برای سوئیس موفق به گلزنی شدند.

سوئیسی‌ها در نیمه نخست روی نفوذ مانزامبی و پاسی که به امبولو رسید گل اول بازی را به ثمر رساندند. آنها با کنترل بازی این نتیجه را تا پایان نیمه حفظ کردند و راهی رختکن شدند.

در نیمه دوم، سوئیس بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود توسط اندویه به گل دوم دست یافت تا کار برای الجزایر سخت‌تر شود. الجزایر با وجود اینکه تلاش زیادی می‌کرد گل‌های خورده را جبران کند، اما در خلق موقعیت ناموفق بود و این تیم سوئیس بود که چند بار تا آستانه رسیدن به گل‌های بعدی پیش رفت.

در پایان این دیدار، بریل امبولو زننده گل نخست سوئیس به عنوان بهترین بازیکن بازی با الجزایر انتخاب شد.





تیم ملی فوتبال سوئیس که به عنوان تیم صدرنشین از گروه B به این مرحله رسیده بود در مرحله یک هشتم نهایی سه‌شنبه ۷ تیر به مصاف برنده کلمبیا و غنا می رود. این نخستین حضور سوئیس در مرحله یک هشتم نهایی به شمار می‌رود.





نمودار جام جهانی بعد از پایان بازی‌های دیشب و بامداد امروز:









