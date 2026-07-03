فولاد خراسان جنوبی در تولید آهن اسفنجی میان طرح‌های هفتگانه ملی توانست رتبه اول را از آن خود کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، براساس اعلام مدیریت مجتمع فولاد قاینات، این شرکت در خرداد ۱۴۰۵ موفق شد برای نخستین بار رتبه اول تولید آهن اسفنجی را در میان طرح‌های هفتگانه فولادی کشور کسب کند.

آمار تولید این مجتمع نشان می‌دهد که رکورد پیشین تولید ماهانه ۸۲،۹۱۶ تن در مرداد ۱۴۰۲ با ثبت رقم ۸۳،۳۶۳ تن در خرداد ۱۴۰۵ شکسته شده است.

همچنین رکورد تولید روزانه دو بار در این ماه بهبود یافت و به ۲،۸۰۶ تن رسید.

فولاد قاینات خراسان جنوبی، فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، فولاد نیریز فارس، فولاد شادگان خوزستان، فولاد میانه آذربایجان شرقی، فولاد سبزوار خراسان رضوی و فولاد بافت کرمان از جمله هفت طرح فولادی کشور محسوب می شوند.