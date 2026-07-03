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مردم ولایتمدار شهرستان قدس در یکصد و بیست و چهارمین شب از حضور مستمر در خیابانها و میادین شهر، بار دیگر بر عهد اتحاد و پیمان وفاداری خود با رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میادین و خیابانهای شهرستان قدس در شب ۱۲۴ از اجتماعات مردمی، شاهد حضور گسترده اقشار مختلف مردم بود که در فضایی آکنده از ارادت، پایداری خود را در مسیر ولایت به نمایش گذاشتند.
این حضور مستمر و شبانه، نشاندهنده پیوندی عمیق است که مردم این شهرستان با قائد شهید دارند. شرکتکنندگان در این تجمعات با حضور در مراکز اصلی شهر، تأکید کردند که این ۱۲۴ شب حضور در خیابانها، نه تنها نشاندهنده اندوه فقدان، بلکه نمادی از اتحاد جمعی و ایستادگی بر سر عهد وفاداری است.