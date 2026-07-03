رئیس جمهور در پیامی نوشت؛ شهادت رهبر عظیم‌الشأن ایران، اندوهی عمیق بر دل آحاد ملت ما، امت اسلامی و همه آزادگان جهان نشاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت؛ شهادت رهبر عظیم‌الشأن ایران، اندوهی عمیق بر دل آحاد ملت ما، امت اسلامی و همه آزادگان جهان نشاند.

پزشکیان تصریح کرد: این عروج سرخ نه پایان راه، بلکه آغاز فصلی نوین از همبستگی، استقامت و بالندگی ملتی است که همواره از دل سخت‌ترین آزمون‌ها، متحدتر، استوارتر و امیدوارتر به سوی فردا گام برمی‌دارد.