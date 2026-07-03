به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ ابوالفضل کوده‌ئی معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی ایران در چهارمین نشست مشورتی تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای که در شهر شن‌جن چین برگزار شد، بر نقش فعال ایران در روند شکل‌گیری این نهاد مالی بین‌المللی تأکید و پیشنهاد‌هایی برای افزایش کارآمدی آن ارائه کرد.

هدف از این نشست دو روزه که با حضور نمایندگان کشور‌های عضو و برخی کشور‌های ناظر برگزار شد، بررسی ابعاد فنی و اجرایی و تسریع در روند تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای عنوان شده است.

در این نشست، شرکت‌کنندگان درباره سازوکار‌های لازم برای راه‌اندازی این بانک، چارچوب‌های اجرایی و ابعاد فنی آن تبادل نظر کردند و تصمیماتی با هدف شتاب‌بخشی به فرآیند تأسیس این نهاد مالی اتخاذ شد.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی ایران نیز ضمن تشریح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد‌های عملیاتی ایران را برای ارتقای کارآمدی بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای در گسترش همکاری‌های اقتصادی میان کشور‌های عضو ارائه کرد.

بانک مرکزی ایران هدف از مشارکت فعال و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در روند تأسیس این بانک را تقویت همکاری‌های پولی و بانکی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای توسعه مبادلات و تعاملات اقتصادی میان کشور‌های عضو اعلام کرده است.