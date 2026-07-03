مردم ولایت‌مدار منطقه امامه در بخش رودبارقصران، در تجمعی شبانه و در فضایی آکنده از ارادت، بر تداوم مسیر هدایت و وفاداری مطلق به رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه اجتماعات مردمی در غم شهادت رهبر انقلاب، مردم منطقه امامه در بخش رودبارقصران با برگزاری مراسمی شبانه، ارادت خود را به مقام معظم رهبری ابراز داشتند.

حاضران در این تجمع با شعارهایی حماسی، تأکید کردند که هدایت و رهبری شهید، چراغ راه آنان در مسیر ایستادگی و مقاومت است. این تجمعات شبانه که نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم مناطق مختلف استان تهران با اهداف انقلاب اسلامی است، در منطقه امامه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، بر این نکته تأکید کردند که مسیر ولایت، تنها راه رسیدن به سعادت و پیروزی است و مردم امامه در هر شرایطی، گوش‌به‌فرمان و وفادار به رهبری انقلاب خواهند بود.