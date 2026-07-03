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رئیس کمیته رسانه ستاد برگزاری مراسم تشییع امام شهید در دانشگاه آزاد اسلامی از جزئیات اقدامات این دانشگاه برای برگزاری هرچه شایستهتر مراسم تشییع و وداع امام شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدامیر محجوب، با تشریح جزئیات اقدامات عملیاتی این دانشگاه گفت:دانشگاه آزاد اسلامی با تشکیل ۱۰ کمیته تخصصی در سطح ستاد و راهاندازی ۵ ستاد اصلی در استانهای تهران، خراسان رضوی، قم، ایلام و خوزستان، تمام توان آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، درمانی و پشتیبانی خود را برای برگزاری منظم، ایمن و شایسته این مراسم ملی و مذهبی به کار بسته است.
استقرار پردیسها و مواکب در تهران و استانهای دیگر
رئیس کمیته رسانه ستاد با اشاره به برپایی حدود ۳۸ موکب در تهران و استانهای دیگر بیان کرد: ۳۸ موکب در سراسر کشور به زائران و شرکتکنندگان در مراسم خدماترسانی خواهند کرد. ۲۶ موکب در استان تهران و علاوه بر آن، ۱۲ موکب دیگر نیز در استانهای قم، خراسان رضوی، ایلام و خوزستان برپا میشود.
وی افزود: پردیسهای اصلی دانشگاه شامل پردیس مصلی (شهید دکتر طهرانچی)، پردیس مجتمع شهید صدرزاده (پل روشندلان) و پردیس خیابان آیتالله سعیدی (ویژه سما) در کنار دهها موکب از واحدهای تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، تهران غرب و مجتمع فنی ولیعصر در نقاط مختلف پایتخت نظیر میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۶آذر، اسکندری شمالی و... مستقر شده و به صورت شبانهروزی خدماترسانی میکنند.
آمادهسازی بیش از ۴۰۰ هزار متر مربع فضای اسکان در ۱۵ استان
محجوب اظهار داشت: برای میزبانی از قریب به ۱۴۰ هزار نفر در فضاهای مسقف، مجموعا ً۲۳۵ نقطه شامل مدارس، مساجد، خوابگاهها، نمازخانهها، کلاسهای درس و سولههای ورزشی در ۱۵ استان و ۷۷ واحد دانشگاهی با متراژ بیش از ۴۰۰ هزار متر مربع آمادهسازی شده است.
آمادهباش مراکز درمانی و استقرار درمانگاهها
رئیس کمیته رسانه ستاد با بیان اینکه استقرار آمبولانسهای ثابت و سیار در مسیرها و تشکیل تیمهای پزشکی سیار ۱۰ تا ۱۵ نفره در استانها انجام شده است، اظهار داشت: مدیران اجرایی بیمارستانها به صورت ۲۴ ساعته در این مدت پاسخگو هستند.
وی تهیه و تجهیز کولههای امدادی برای ۴۵۰ نفر در سه استان، استقرار ۳ درمانگاه در شهر تهران، حضور کادر درمان در مواکب و هماهنگی جهت استفاده اضطراری از باند بالگرد بیمارستان فرهیختگان در شرایط اضطراری و آماده باش کامل بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی در استانهای تهران، خراسان رضوی، قم، ایلام و خوزستان از اقدامات مهم در حوزه درمان برای خدمات رسانی به هموطنان عنوان کرد.
تدارکات و پذیرایی از زائران
محجوب خاطرنشان کرد: طبخ و توزیع بهداشتی وعدهها و میانوعدههای غذایی و آب معدنی به صورت مستمر در میان زائران انجام میشود.
سازماندهی ظرفیت مدارس سما و پویشهای فرهنگی
رئیس کمیته رسانه ستاد با اشاره به نقشآفرینی بخش دانشآموزی گفت: تشکیل کارگروههای مشترک در واحدهای دانشگاهی با مشارکت معاونت علوم تربیتی و مهارتی و سازمان سما، سازوکار جذب کمکهای خیرین و مشارکت مردمی و بهرهگیری از مدارس سما جهت اسکان زائران از دیگر اقدامات مهم میباشد. همچنین پویشهای فرهنگی مختلفی از جمله «بیعت با حضرت امام سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)»، «نذر فرهنگی»، «خادمان میدان» و «خادمان روایت»، مسابقات دلنوشته و نقاشی، و راهاندازی موکبهای سما در مسیرهای مراسم اجرایی شده است.