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نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمنان درصدد نابودی نظام اسلامی، تضعیف توان هستهای و از بین بردن قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران بود، اما شکست خوردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آیتالله سید احمد خاتمی در رفسنجان با تأکید بر وحدت کامل اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: در محتوای این بیانیه هیچگونه اختلافی نیست، اگرچه در شکل کار سخن همان است که بیانیه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری گفته است.
وی افزود: یعنی آنکه تا کنون رسم براین بوده است، بیانیه مجلس خبرگان رهبری را صحن علنی خبرگان یا هیات رئیسه، رئیس مجلس خبرگان و یا دبیرخانه خبرگان صادر میکرده است. به هرحال آنچه مهم است آن است که مجلس خبرگان اختلافی در محتوی ندارند و متحد و یکپارچه، همراه مردم و پشتیبان رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند.
نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه تلاش کرد با ایجاد اختلاف و تفرقه، ملت ایران را از آرمانهای انقلاب اسلامی دور کند، اما مردم ایران با بصیرت، وحدت و حضور آگاهانه خود تمامی نقشههای دشمن را خنثی کردند و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی زدند.
وی با اشاره به ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف خود در جنگ تحمیلی سوم تاکید کرد: دشمنان درصدد نابودی نظام اسلامی، تضعیف توان هستهای و از بین بردن قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران بودند، اما به فضل الهی و با اقتدار نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم، در تمامی اهداف خود شکست خوردند.
آیتالله خاتمی افزود: حضور گسترده مردم در صحنه، بزرگترین پشتوانه نظام اسلامی و عامل ناکامی همه توطئههای دشمنان علیه ایران است و همه باید هوشیار باشیم.