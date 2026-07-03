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استاندار خراسان جنوبی گفت: استان در آمادگی کامل برای میزبانی از زائران مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در ویژه برنامه تلویزیونی باید برخاست شبکه خاوران با اشاره به اینکه تمامی ظرفیتهای استان برای میزبانی شایسته از زائران مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی بسیج شده، گفت: به دلیل عبور زائران از استانهای جنوبی و جنوبغرب و نیز کشورهای پاکستان و افغانستان، خراسان جنوبی نقش مهمی در خدمترسانی به دلدادگان این مراسم خواهد داشت.
هاشمی افزود: علاوه بر ستاد استانی، در ۱۲ شهرستان نیز ستادهای متناظر تشکیل شده و بیش از ۱۸ کمیته تخصصی شامل اسکان، حملونقل، اطلاع رسانی، امداد و نجات، تأمین سوخت، بهداشت و درمان، امنیت و سایر حوزههای مورد نیاز به صورت روزانه در حال برنامه ریزی و اجرای مأموریتها هستند.
وی با بیان اینکه استان حداقل به مدت پنج روز در آمادهباش کامل خواهد بود گفت: دو روز پیش از مراسم، روز برگزاری تشییع و دو روز پس از آن، همه امکانات برای ارائه خدمات به زائران و همچنین اعزام علاقهمندان استان به مشهد مقدس پیشبینی شده است.
استاندار با اشاره به محورهای ورودی استان افزود: زائران از مسیرهای یزد، کرمان، اصفهان و سیستان و بلوچستان وارد خراسان جنوبی خواهند شد و به همین دلیل تمهیدات لازم در شهرستانهای طبس، فردوس، بشرویه، نهبندان، سربیشه، بیرجند و سایر نقاط مسیر اندیشیده شده است.
هاشمی امنیت، اسکان، سلامت و پذیرایی را چهار اولویت اصلی ستاد عنوان کرد و گفت: با توجه به گرمای هوا و عبور زائران از مسیرهای کویری، استقرار پایگاههای امدادی، اورژانس، هلال احمر، تأمین آب، امکانات رفاهی و نقاط استراحت در طول مسیر با حساسیت ویژه دنبال میشود.
وی به مشارکت گسترده مردم و نهادهای مردمی اشاره کرد و افزود: هیئتهای مذهبی، موکبداران، خیران، بسیج، سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و سایر مجموعهها با روحیهای جهادی پای کار آمدهاند تا بهترین خدمات به زائران ارائه شود.
استاندار از برپایی بیش از ۸۰ موکب در نقاط مختلف خراسان جنوبی خبر داد و گفت: علاوه بر این، ۲۳ موکب از سوی موکبداران استان در مشهد مقدس مستقر خواهد شد و خراسان جنوبی به همراه استانهای خراسان شمالی و گلستان به عنوان استانهای معین خراسان رضوی، بخشی از مسئولیت پشتیبانی مراسم را نیز برعهده دارد.
هاشمی با بیان اینکه شهرستانهای خارج از مسیر اصلی نیز به عنوان معین شهرستانهای مسیر تعیین شدهاند، افزود: این تقسیم کار موجب شده همه ظرفیتهای استان در خدمترسانی به زائران به کار گرفته شود و هیچ منطقهای خارج از این مأموریت نباشد.
وی از آمادگی کامل دستگاههای امدادی، درمانی و خدماتی خبر داد و گفت: بیمارستانها، مدارس، مراکز اسکان، نانواییهای سیار، پایگاههای اورژانس، هلال احمر، پلیس راه، راهداری و دهیاریهای واقع در مسیرهای تردد، همگی در آمادهباش کامل قرار دارند.
استاندار با قدردانی از همراهی مردم استان افزود: بسیاری از خانوادههای خراسان جنوبی اعلام کردهاند که منازل خود را برای اسکان و پذیرایی از زائران در اختیار خواهند گذاشت و این روحیه مهماننوازی، جلوهای از ارادت مردم استان به اهلبیت (ع) و امام شهید است.
هاشمی فضاسازی شهری در آستانه مراسم خبر داد و گفت: شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، فرمانداران و دهیاران با بسیج همه امکانات در حال آمادهسازی فضای استان برای استقبال از زائران هستند.
هاشمی ضمن قدردانی از رسانه ملی، به ویژه صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، بر نقش مهم اطلاعرسانی در برگزاری باشکوه این مراسم تأکید کرد و گفت: با همدلی مردم و تلاش شبانهروزی همه دستگاهها، خراسان جنوبی میزبانی شایسته و درخور شأن زائران این مراسم تاریخی را رقم خواهد زد.