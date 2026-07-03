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«دوازده سال بردگی»، «موجود فضایی»، «نوری در میان اقیانوس»، «وقتی آنها ما را میبینند ۲»، «بانوی سردار» و «مگاماتو»، از جمله فیلمهای است که امروز از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «دوازده سال بردگی» به کارگردانی «استیو مککوئین»، ساعت ۱۴:۳۰، از شبکه سه پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی چیویتل اجیوفور، مایکل فاسبندر و بندیکت کامبربچ آمده است: سال ۱۸۴۱، سالومون نورثاپ یک سیاهپوست آزاد است که با همسر و فرزندانش زندگی میکند. او با نواختن ویولن امرار معاش میکند. یک شب توسط چند نفر اراذل و اوباش اغفال شده، به وسیله آنها مسموم و بهعنوان برده فروخته میشود. به هوش که میآید، خود را در غل و زنجیر میبیند. سپس به مزارع پنبه در جنوب آمریکا برده میشود و ...
فیلم سینمایی «هناس» به کارگردانی «حسین دارابی»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: پس از ترور دکتر شهریاری، دانشمندان دیگری که در پروژهای محرمانه با ایشان همکاری میکردهاند در معرض خطر هستند. یکی از این افراد مهندس برقی به نام داریوش رضایی نژاد است که با همسرش شهره و دخترش آرمیتا زندگی میکند. پس از کش و قوسهای فراوان و تلاش همسر وی برای جلوگیری از ادامه همکاری داریوش با پروژه، او از دادن استعفا و خارج شدن از آن سرباز میزند و در این مسیر مصمم است تا این که ...
مریلا زارعی، بهروز شعیبی، وحید رهبانی، سیاوش طهمورث، سولماز غنی، امین میری و علیرضا نایینی در فیلم سینمایی «هناس» نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «موجود فضایی» به کارگردانی «آر راوی کومار»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی سیواکارتیکیان، راکول پریت سینگ، شاراد کلکار، ایشا کوپیکار، کاروناکاران، یوگی بابو، دیوید براتون دیویس، بانوپریا و بالا ساراوانان خواهیم دید: تامیز کشاورز جوانی است که با آلوده کردن زمین بسیار مخالف است و به همین دلیل محصولات او کاملا ارگانیک است. بعد از این که به مزرعه او ملخ حمله میکند او برای کار به شهر میرود و مادرش در روستا میماند تا به کشاورزی برسد. آری مرد جاه طلبی است که روی پروژه به دست آوردن یک منبع انرژی بسیار قوی به نام اسپارک کار میکند که میتواند باعث بهم زدن تعادل زمین شود. اسپارک در حقیقت یک تکه از سیارهای است که آدم فضاییها روی آن زندگی میکنند و به همین دلیل فضاییها یک نفر به نام هارا، را برای به دست آوردن اسپارک به زمین میفرستند، که تامیز و هارا با هم آشنا میشوند و ...
فیلم سینمایی «نوری در میان اقیانوس» به کارگردانی «درک سیانفرنس»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی مایکل فاسبندر، آلیسیا ویکاندر، ریچل وایس، برایان براون و جک تامپسون خواهیم دید: تام نگهبان فانوس دریایی است که با دختری به نام ایزابل آشنا شده و ازدواج میکنند. ایزابل دوبار باردار شده و هر بار بچه اش را از دست میدهد و از این بابت بی نهایت غمگین است. تا اینکه تام یک قایق که یک مرد در آن مرده با یک دختر بچه که زنده است پیدا میکند و دختر را به خانه میبرند و او را بزرگ میکنند. چند سال بعد مادر دختر پیدا شده و بچه را از آنها میگیرد و ...
فیلم سینمایی «وقتی آنها ما را میبینند ۲» به کارگردانی «ایوا دوورنی»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی آسانته بلک، کالیل هریس و اتان هاریس؛ روایتگر یک ماجرای واقعی از ظلم و بی عدالتی در پلیس و سیستم قضایی آمریکا در سال ۱۹۸۹ میباشد. ماجرا از این قرار است که یک شب در پارک مرکزی نیویورک یک دختر ۲۸ ساله توسط فرد ناشناسی مورد حمله و ضرب و شتم شدید قرار میگیرد، نیروهای پلیس که به دنبال حل و فصل سریع پرونده هستند چند نوجوان سیاه پوست را که کاملا بی گناه و از همه جا بی خبر هستند دستگیر کرده سپس با اجبار و شکنجه آنها را مجبور میکنند که به جرم نکرده اعتراف کنند. در جامعه موجی از خشونت نسبت به سیاه پوستان به راه میافتد و یکی از افرادی که با کمک ثروت زیاد خود جو سنگینی را علیه این نوجوانان به راه میاندازد دونالد ترامپ رییس جمهور کنونی آمریکاست. وی به دنبال این است که این نوجوانان را اعدام کنند ...
فیلم سینمایی «بانوی سردار» به کارگردانی «پرویز شیخ طادی»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
«بانوی سردار» به زندگی نخستین بانوی سردار ایرانی که به مبارزه با استکبار انگلیس و حکومت مرکزی رضا شاه میپردازد. بی بی مریم ملقب به سردار مریم است که عدل و عدالت را بین اقوام گسترش داد و دربین رعایا محبوبیت پیدا کرد و دست خوانین ظالم را کوتاه کرد و ...
پانتهآ سیروس، حبیب دهقان نسب، فرخ نعمتی، سهیلا رضوی، فرزین محدث، محمد فیلی، کاظم هژیرآزاد، صدرالدین حجازی، مهدی میامی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا مهران، مرتضی زارع، سعیده عرب، علیرضا جاویدفر، بهشاد چنگیزی، سیاوش درخشی، شاپور کلهر، پارسا قربانی، مجید کریمی، هلیرضا دیلمی و فاطمه شکری در فیلم سینمایی «بانوی سردار» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «عمر مختار» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی آنتونی کوئین، الیور رید، راد استایگر، حسن گل نراقی و رافائل والون؛ در مورد زندگی عمر مختار، رهبر جنبش مقاومت مردم لیبی در برابر اشغالگری نظامی ایتالیا در دوران پیش از جنگ جهانی دوم است و آن دوران را به تصویر میکشد و ...
پویانمایی سینمایی «مگاماتو» به کارگردانی «نظام رزاق و زوبیر محمد زکریا»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش می شود.
داستان این انیمیشن درباره پسر جوان و خلاقی به نام آماتو است که زندگیاش وقتی به طور اتفاقی بر روی یک ربات مرموز به نام مکابات برمیخورد، تغییر میکند. آماتو یک زندان سفینهای پیدا میکند که رباتهای بدی که روی زمین سقوط کردهاند در آن زندگی میکنند. مکابات یکی از این ربات هاست که توانایی تبدیل کردن اشیاء معمولی به ابزارهای پیشرفته را دارد. آماتو رئیس مکابات میشود و آن دو با هم شروع به دستگیر کردن رباتهای بد میکنند. این ربات شگفتانگیز توانایی استثنایی تبدیل اشیاء عادی به دستگاههای پیشرفته و فناورانه را دارد. همراه با پذیرش دوستی جدیدش با مکابات، آماتو در ماجراهای هیجانانگیزی شرکت میکند و قدرتهای مختلف اشیاء روزمره را به کار میگیرد، اما ...
فیلم سینمایی «بادگیر» به کارگردانی «تنیث گلین مالونی»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی لنوکس موناگان، جسیکا مائبوی، کلتون پل، مکس ترنر، کوکو گرین استون، پیا میراندا و جسیکا مک نامی؛ درباره پرسی، پسری است که سایه غم از دست دادن پدر و مادرش در آتشسوزی، همواره بر دلش سنگینی دارد حالا با پدربزرگی عجیب و دو خاله خود، یکی مبتلا به آلزایمر و دیگری مشغول کار امداد و نجات، زندگی میکند. پدربزرگ، مردی بود که اعتقاد داشت ارواح خوب به اذن خداوند اجازه مییابند در فکر و ذهن ما حاضر شوند و منجر به آرامش بازماندگان شوند و این باور، ایمان پرسی به زندگی پس از مرگ را تقویت میکرد. پرسی، دل به دویدن بسته بود. رویاهایش را در قالب یک کفش ورزشی قرمز رنگ جذاب و خوب میدید که برای خرید آن حتی در مزرعه اسبها کار میکرد. در مدرسه، با کیثی، پسری تنها که مادرش آتشنشان بود، آشنا شد. دیزی، دخترک کوچکی که همیشه لبخند بر لب داشت، نیز به جمع آنها پیوست تا به عنوان مربی نقش آفرینی کند. روز مسابقه فرا میرسد، اما با اعلام آتش سوزی در شهر مسابقه لغو میشود. پرسی، کیثی و دیزی برای کمک به خاله بزرگشان که در جنگل به دنبال طوطی عروسکی اش گم شده بود، به دل آتش زدند و در عمق جنگل، به پناهگاهی قدیمی پناه بردند. اما آتش به آنها نزدیکتر شد. با کمک خواستن از روح پدربزرگ درگذشته اش و امداد الهی توانستند از فاجعه بزرگتری جلوگیری کنند و نجات پیدا کنند. خاله کوچکتر بالاخره کفش را برای پرسی خرید، اما ...
فیلم سینمایی «موریتانیایی» به کارگردانی «کوین مک دانلد»، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی جودی فاستر، طاهر رحیم، شیلین وودلی، بندیکت کامبربچ و زکری لیوای؛ درباره یک مسلمان موریتانیایی است که به اتهام شرکت در توطئهی ۱۱ سپتامبر دستگیر و به زندان گوآنتانامو منتقل میشود. او هشت سال تحت شدیدترین شکنجههای فیزیکی و روانی قرار میگیرد و در نهایت زندانبانان با موافقت رئیس جمهور از وی اعتراف اجباری و تحت شکنجه میگیرند. یک وکیل زبر دست پرونده او را به عهده میگیرد و تلاش میکند مدارک اتهام وی را از دولت و سازمان اطلاعات دریافت کند. اما با شدیدترین ممانعتها روبهرو میشود که ...