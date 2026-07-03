یادداشت؛
تشییع رهبر شهید؛ جلوه ماندگار وحدت و وفاداری ملت ایران
بدرقه تاریخی آقای شهید ایران، تنها وداع با یک رهبر نیست؛ بلکه تجدید میثاق با راه، مکتب و اندیشهای است که چراغ هدایت آینده این سرزمین خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، از نهم اسفندماه سال گذشته تاکنون، ایران در سوگ شخصیتی نشسته است که در ذهن و دل بسیاری از مردم، تنها یک رهبر سیاسی نبود؛ بلکه پدری مهربان، پناهگاهی مطمئن و خادمی صادق برای ملت به شمار میرفت.
اندوه امروز مردم، تنها از فقدان یک شخصیت برجسته نیست؛ بلکه از فراق مردی است که عمر پربرکت خود را وقف پاسداری از منافع ملی، دفاع از عزت ایران و خدمت خالصانه به مردم کرد.
به گفته سید ولی موسوی، فعال رسانهای و فرهنگی، در سپهر سیاسی و اجتماعی ملتها، برخی رخدادها فراتر از یک مراسم یا مناسبت، به نقطه عطفی در حافظه تاریخی یک کشور تبدیل میشوند.
آیین باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز از همین جنس است؛ رویدادی که علاوه بر بدرقه پیکر مطهر یک مجاهد خستگیناپذیر، بازتابدهنده پیوند عمیق ملت با ارزشهایی است که امنیت، عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی بر پایه آنها استوار شده است.
اکنون که موعد تشییع این شهید والامقام فرا رسیده است، شور و اشتیاق مردم برای حضور در این بدرقه تاریخی، پیام روشنی برای افکار عمومی جهان دارد؛ اینکه سرمایه اصلی جمهوری اسلامی، اعتماد و همراهی مردمی است که در بزنگاههای سرنوشتساز، حضوری آگاهانه، مسئولانه و سرنوشتساز در صحنه دارند.
تشییع رهبر شهید، تنها یک آیین سوگواری نیست؛ بلکه جلوهای از وحدت ملی، سرمایه اجتماعی و همبستگی ایرانیان در پاسداری از عزت، امنیت و اقتدار کشور است.
در چنین رخدادهایی، رسانه تنها روایتگر حادثه نیست؛ بلکه روایتگر تاریخ و ثبتکننده حقیقت است.
رسالت رسانه ملی، خبرگزاریها ، خبرنگاران ومطبوعات آن است که با نگاهی حرفهای، دقیق و مسئولانه، حقیقت این حضور تاریخی را برای جهانیان روایت کنند؛
حضوری که فراتر از گرایشهای سیاسی و سلایق اجتماعی، بیانگر همدلی ملتی است که در بزنگاههای حساس، یکپارچه در کنار یکدیگر میایستد.
در کنار این شور مردمی، حفظ نظم، آرامش و امنیت مراسم ضرورتی انکارناپذیر است.
همکاری مردم با نیروهای انتظامی، امنیتی، امدادی و عوامل اجرایی، نهتنها زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم را فراهم میکند، بلکه جلوهای از فرهنگ قانونمداری، مسئولیتپذیری اجتماعی و همبستگی ملی را نیز به نمایش میگذارد.
امنیت، محصول مشارکت همگانی است و این مشارکت، در چنین مراسمهای عظیمی، معنایی عینی و ماندگار پیدا میکند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه در مصلای امام خمینی(ره) تهران آغاز شده و تا اذان مغرب روز یکشنبه ۱۴ تیرماه ادامه خواهد داشت.
صبح روز یکشنبه نیز نماز بر پیکر مطهر آن شهید والامقام در همین مکان اقامه میشود.
همچنین آیینهای تشییع در روز ۱۶ تیرماه در قم، ۱۷ تیرماه در عراق و سرانجام ۱۸ تیرماه با تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
بیتردید، آیین تشییع رهبر شهید در حافظه تاریخی ایران ماندگار خواهد شد.
روزی که میلیونها ایرانی با حضور خود نشان خواهند داد راه خدمت، ایثار، عزت و وفاداری به میهن و آرمانهای انقلاب اسلامی، با فقدان شخصیتها متوقف نمیشود.
این حضور باشکوه، سرمایهای برای آینده، پیامی از اقتدار ملی و نشانهای از استمرار راهی است که با خون شهیدان و مجاهدت خادمان صدیق این سرزمین تداوم یافته و با اراده ملت ایران ادامه خواهد داشت.
اکنون همه چشمانتظار فرا رسیدن روز تشییع باشکوه و تاریخی قائد امت هستیم؛ روزی که ملت ایران بار دیگر با حضوری پرشور و دشمنشکن، وفاداری، قدرشناسی و پیمان ناگسستنی خود را با آن رهبر حکیم و فرزانه به نمایش خواهند گذاشت؛
رهبری که در طول ۳۷ سال، با درایت، شجاعت، حکمت و آیندهنگری، کشتی انقلاب اسلامی را از گردنههای دشوار، بحرانهای پیچیده و توطئههای بیشمار عبور داد و عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی را پاس داشت.
این بدرقه تاریخی، تنها وداع با یک رهبر نیست؛ بلکه تجدید میثاق با راه، مکتب و اندیشهای است که چراغ هدایت آینده این سرزمین خواهد ماند.
بیتردید، حضور آگاهانه و باشکوه مردم در این مراسم، برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ایران اسلامی خواهد افزود و بار دیگر به جهانیان نشان خواهد داد که ملت ایران در دفاع از آرمانها، عزت، استقلال و ولایت، استوار، متحد و وفادار ایستاده است.