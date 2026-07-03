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مردم شهرستان رباط کریم در ۱۲۴ شب از اجتماعات مردمی، ضمن ابراز غم عمیق در آخرین وداع با رهبر شهید، آمادگی خود را برای میزبانی از زائران سراسر کشور اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تجمعی شبانه در شهرستان رباط کریم، مردم این دیار در غم فقدان قائد شهید، پیمان وفاداری خود را تجدید کردند. در این اجتماع، علاوه بر ابراز حزن و اندوه برای آخرین دیدار با رهبر شهید، از تمهیدات گسترده مردم رباط کریم برای استقبال و پذیرایی از زائرانی که راهی تهران هستند، خبر داده شد. این اقدام، انعکاسی از ارادت عمیق مردم رباط کریم به مقام رهبری و روحیه میزبانی در ایام سوگ است.