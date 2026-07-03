به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تجمعی شبانه در شهرستان رباط کریم، مردم این دیار در غم فقدان قائد شهید، پیمان وفاداری خود را تجدید کردند. در این اجتماع، علاوه بر ابراز حزن و اندوه برای آخرین دیدار با رهبر شهید، از تمهیدات گسترده مردم رباط کریم برای استقبال و پذیرایی از زائرانی که راهی تهران هستند، خبر داده شد. این اقدام، انعکاسی از ارادت عمیق مردم رباط کریم به مقام رهبری و روحیه میزبانی در ایام سوگ است.