هوای کلانشهر مشهد با ماندگاری حجم آلاینده‌ها امروز در دوازدهمین روز تیرماه، برای دومین روز پیاپی در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۵ نشانگر هوای ناسالم برای افراد حساس است و این شاخص در ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۶۶ که روند صعودی هم دارد گویای آلودگی و ناسالم بودن هوا برای تمامی افراد است.

سعید محمودی افزود: کیفیت هوای تمامی ۲۳ منطقه دارای ایستگاه سنجش در مشهد اکنون در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار آلودگی است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

محمودی اضافه کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های هوای آلوده باید از تردد غیرضروری در مشهد خودداری کنند.