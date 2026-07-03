استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی ساحل رودخانه اروند، بهسازی این محدوده را گامی مهم در توسعه گردشگری خرمشهر دانست و بر تسریع در تکمیل پل ویژه گردشگری این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سید محمدرضا موالی‌زاده در بازدید از ساحل رودخانه اروند در شهرستان خرمشهر گفت: بهسازی و ساماندهی این ساحل باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا زمینه‌های لازم برای توسعه گردشگری در این منطقه فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری رودخانه اروند افزود: تکمیل پل ویژه گردشگری خرمشهر یکی از اولویت‌های مهم استان است که باید هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پل و بهسازی ساحل اروند، زمینه رونق گردشگری، افزایش حضور مسافران و زائران و تقویت اقتصاد محلی در خرمشهر فراهم خواهد شد.

موالی‌زاده همچنین بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف هستند با هماهنگی و تسریع در اجرای طرح‌های گردشگری، زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح ها را فراهم کنند.