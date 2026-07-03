در پی برخورد یک خودرو با کاروان راهبان بودایی در شمال‌شرق تایلند، دست‌کم ۹ راهب جان باختند و حدود ۱۰ نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این حادثه در استان موکداهان در شمال‌شرق تایلند رخ داد. در زمان وقوع حادثه، ۳۵ راهب بودایی به همراه پنج نفر از پیروان خود در قالب یک مراسم زیارتی در حاشیه جاده در حال حرکت بودند که یک خودروی پیکاپ به رانندگی پسری ۱۱ ساله با آنان برخورد کرد.

پلیس تایلند اعلام کرد پنج راهب در محل حادثه جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر پس از انتقال به بیمارستان جان باختند. ساعاتی بعد نیز مقام‌های استانی از مرگ نهمین راهب خبر دادند.

بر اساس اعلام مقام‌های بهداشتی، چهار نفر از مجروحان در وضعیت بحرانی قرار دارند و حدود ۱۰ نفر دیگر نیز به دلیل جراحات شدید تحت درمان هستند. تعدادی دیگر نیز به صورت سرپایی مداوا شده‌اند.

یکی از راهبان حاضر در این مراسم که از حادثه جان سالم به در برد، گفت: خودرو با سرعت زیاد به سمت کاروان حرکت کرد و پیش از آنکه افراد فرصت واکنش داشته باشند، با صف راهبان برخورد کرد. به گفته وی، تعدادی از راهبان بر اثر شدت برخورد به هوا پرتاب شدند.

راهبان بودایی در تایلند از احترام و جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردارند و مراسم پیاده‌روی و زیارت آنان از آیین‌های مذهبی رایج در این کشور به شمار می‌رود. پلیس تایلند تحقیقات درباره علت وقوع این حادثه و چگونگی در اختیار گرفتن خودرو از سوی راننده ۱۱ ساله را آغاز کرده است.