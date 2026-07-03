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بارندگی و تگرگ یک پست فوق توزیع برق را از مدار خارج و برق بخشی از جیرفت قطع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.مدیرعامل شرکت برق منطقهای استان کرمان گفت: همزمان با بارندگی و تگرگ در منطقه جیرفت، یکی از پستهای فوق توزیع برق از مدار خارج شد که این اتفاق منجر به قطع برق بخشی از شهرستان جیرفت شد.
حمیدرضا حبیبی افزود: بلافاصله پس از بروز این مشکل، گروههای عملیاتی و فنی شرکت برق منطقهای در محل حاضر شدند و هماکنون با تمام توان در حال شناسایی و رفع اشکال فنی هستند تا هرچه سریعتر شرایط شبکه به حالت عادی بازگردد.
وی با عذرخواهی از شهروندان جیرفتی بابت خاموشی ایجاد شده گفت: از مردم عزیز شهرستان جیرفت بابت مشکلات و قطعی برق پیشآمده عذرخواهی میکنم و امیدواریم با تلاش همکاران، برق مناطق تحت تأثیر در کوتاهترین زمان ممکن وصل شود.
حبیبی درباره زمان رفع کامل خاموشی نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه مشکل ایجاد شده ماهیت فنی دارد، تعیین زمان دقیق برای پایان عملیات امکانپذیر نیست و ممکن است روند رفع اشکال مقداری زمانبر باشد، اما همکاران ما به صورت مستمر در حال انجام عملیات هستند.