به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: تیم‌های نظارتی این مدیریت، در قالب طرحی ضربتی و دوهفته‌ای، با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های عملیاتی، پایش میدانی بازار را در «منطقه ثامن» و «مبادی ورودی شهر» آغاز کرده‌اند.

محسن صیادی افزود:در برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی و هرگونه تقلب صنفی، با متخلفان بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد شد

وی اظهار کرد: در همین راستا، یک واحد صنفی آبمیوه و بستنی در خیابان نواب صفوی به‌دلیل گران‌فروشی و تقلب، با دستور شعبه سیار تعزیرات حکومتی پلمب شد.