



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه هماهنگی اعزام زائران با تاکید بر اهمیت فوق‌العاده این رویداد در سطح ملی، اظهار داشت: مراسم تشییع رهبر شهید امت، مهم‌ترین و بااهمیت‌ترین اتفاق پیش‌روی کشور است.

وی با خطاب قرار دادن فرمانداران سراسر استان، دستور داد تمامی اقدامات لازم برای پشتیبانی و تسهیل شرایط پیش‌بینی شود و ابراز امیدواری کرد که این حضور، سرافرازی دیگری برای مردم ولایت‌مدار آذربایجان‌غربی رقم بزند.

معاون سیاسی استاندار آذربایجان‌غربی گفت همزمان با نزدیک شدن به مراسم تشییع قائد شهید، ستاد‌های استانی در آذربایجان‌غربی با بسیج تمامی ظرفیت‌ها، تمهیدات لازم برای اعزام ۵۸۰۰ زائر و برگزاری برنامه‌های سوگواری در سراسر استان را فراهم کرده‌اند.

آقای مقابلی افزود: مسئولان ارشد استان بر اهمیت ملی این رویداد و لزوم اجرای دقیق برنامه‌ها برای رقم زدن سرافرازی دیگری برای مردم این خطه تاکید کردند

سردار نجمی، جانشین فرمانده سپاه شهدای استان، نیز با اعلام جزئیات لجستیکی اعزام، گفت: تمامی مقدمات برای حضور شایسته مردم استان در مراسم تشییع رهبر شهید فراهم شده است و در مجموع ۲۲۰ دستگاه اتوبوس مسئولیت جابه‌جایی زائران را بر عهده دارند.

مقابلی، معاون سیاسی استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه، جزئیات زمان‌بندی سفر تشریح کرد: کاروان زائران استان صبح روز ۱۳ تیرماه عازم خواهند شد و پس از استقرار در محل تعیین‌شده در کرج، عصر روز پانزدهم به سمت استان بازخواهند گشت.

حجت‌الاسلام آقایی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان نیز از برگزاری مراسم‌های سوگواری در مرکز و سایر شهر‌های استان خبر داد و افزود: تجمعات شبانه و مراسم عزاداری از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه برگزار شده و مراسم محوری استانی نیز روز شنبه ۲۰ تیرماه، ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت ۸ کمیته تخصصی برای مدیریت این رویداد، خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم برای اسکان و پذیرایی از ۵۸۰۰ زائر اعزامی صورت گرفته و هیچ‌گونه مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

همچنین حجازی‌فر، مدیرکل صداوسیمای استان، از آمادگی کامل تیم‌های خبری و مستندسازی برای پوشش لحظه‌به‌لحظه اخبار اعزام و بازتاب رسانه‌ای این حضور حماسی خبر داد.

فرمانداران استان نیز طی وبیناری از آمادگی کامل برای اعزام زائران خبر دادند