به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان در بیانیه‌ای از مردم شریف و همیشه در صحنه این استان دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، بار دیگر اقتدار و بصیرت انقلابی خود را به نمایش بگذارند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» (آل عمران: ۱۶۹)

مردم شریف و همیشه در صحنه استان خوزستان

سلام بر شما که در این روزهای سخت و تاریخی، بار دیگر ثابت کردید که پشتوانه اصلی نظام و ولایت هستید.

شهادت مظلومانه و قهرمانانه سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) در حملات وحشیانه دشمن جنایتکار آمریکایی صهیونیستی، دل‌های مؤمنان را به آتش کشید، اما اراده ملت ایران را سست نکرد.

دشمنان پنداشتند که با این جنایت، خللی در مسیر انقلاب ایجاد می‌شود، اما با چشم خود دیدند که میراث آن رهبر حکیم، اعتماد به مردم و تکیه بر قدرت درونی ملت بود؛ همان مردمی که امروز در میدان‌ها و خیابان‌ها، حماسه‌ای ماندگار خلق می‌کنند.

دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان از همه مردم شریف، مؤمن و انقلابی استان خوزستان دعوت می‌کند با حضور پرشور، عاشورایی و بصیرتمدار خود در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بار دیگر بیعت خود را با ولایت فقیه و جانشین برحق ایشان، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) تجدید نمایند.

این حضور گسترده، پاسخی کوبنده به توهمات دشمنان و نمایشی از اقتدار، وحدت ملی و پایبندی به خط سرخ شهادت خواهد بود؛ درسی که در جنگ رمضان نیز ثابت کردیم که با اتکا به توان دفاعی بومی و رهنمودهای رهبری، بر هر تهدیدی غلبه می‌کنیم.

ما با قلبی آکنده از اندوه، اما با ایمانی راسخ به وعده الهی، در این وداع تاریخی، فریاد می‌زنیم که انقلاب اسلامی با شهادت رهبرانش نه تنها متوقف نمی‌شود، بلکه بالنده‌تر به پیش می‌رود.

از خداوند متعال علو درجات برای آن روح مطهر امام شهید و توفیق تبعیت از رهبر شجاع و دلسوزمان را خواستاریم و از همه شما دعوت می‌کنیم با حضور بی‌نظیر خود، صفحه‌ای زرین دیگر در تاریخ ایران اسلامی رقم بزنید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان