به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی اورژانس استان اصفهان اعلام کرد برای پیشگیری از گرمازدگی در فصل گرما لازم است آب کافی بنوشید، حتی اگر احساس تشنگی ندارید.

همچنین از لباس‌های نخی، روشن و خنک استفاده کنید و تا حد امکان در ساعات اوج گرما (۱۱ تا ۱۷) در سایه یا محیط خنک بمانید.

در صورتی که فردی دچار گرمازدگی شد لازم است او را به محل خنک منتقل کنید و لباس‌های اضافی را شل یا خارج کنید و با آب خنک یا کمپرس سرد، بدن را خنک کنید.

همچنین در صورتیکه هوشیار است، جرعه‌جرعه آب خنک به بیمار بنوشید و در صورت بیهوشی، گیجی، تشنج یا بالا ماندن دمای بدن، فوری با اورژانس تماس بگیرید.