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دانشگاه مازندران و خانه صنعت و معدن برای توسعه همکاریهای علمی و صنعتی تفاهمنامه امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با روز صنعت و معدن، تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه مازندران و خانه صنعت و معدن استان با هدف توسعه همکاریهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به امضا رسید.
در دیدار ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه مازندران و سیدمجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت و معدن مازندران، راهکارهای توسعه تعاملات دانشگاه و صنعت و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی برای رفع نیازهای بخش تولید بررسی شد.
رئیس دانشگاه مازندران با تأکید بر ضرورت مشارکت صنعت در نظام آموزش، گفت: کارفرمایان باید شریک نظام آموزشی باشند و حضور ذینفعان علم در دانشگاه ضرورتی انکارناپذیر است.
صالحی عمران افزود: دانشگاه مازندران نیز آمادگی کامل برای همکاریهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه با صنایع استان را دارد.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران نیز با تشریح وضعیت و نیازهای بخش صنعت و معدن استان گفت: صنایع مازندران برای تحول، افزایش بهرهوری و ارتقای توان رقابتی، نیازمند دانشافزایی و روزآمدسازی توان علمی هستند که این هدف از مسیر تعامل مؤثر دانشگاه و صنعت محقق خواهد شد.
بر اساس این تفاهمنامه، تجاریسازی دانش و فناوریهای نوین در صنایع، توسعه سرمایه انسانی متناسب با نیاز بازار کار و اجرای اهداف قانون جهش تولید دانشبنیان با محوریت رفع چالشهای فنی صنایع، از مهمترین برنامههای مشترک دو طرف خواهد بود.
حمایت از پروژههای پژوهشی، پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی، ایجاد رشتههای جدید دانشگاهی، برگزاری رویدادهای علمی و کاربردی، توسعه دورههای کارآموزی و کارورزی، اجرای طرح بورس صنعت و مشاغل، جذب فارغالتحصیلان و بهرهگیری از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان، از دیگر محورهای این تفاهمنامه اعلام شده است.