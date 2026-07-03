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رئیس سامانه ۱۳۷پلاس اعلام کرد : این سامانه با هدف ارتقای پاسخگویی، تسهیل دسترسی شهروندان و زائران به اطلاعات مورد نیاز و افزایش هماهنگی در خدمترسانی شهری، در آمادهباش کامل قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیررضا جلالی فراهانی گفت: در جلسات تخصصی نحوه ثبت و ارجاع پیامها، هماهنگی میان صف و ستاد، ساماندهی پاسخگویی اپراتورهای مناطق ۲۲گانه و شرح وظایف مدیران سایتهای پاسخگویی بررسی و نهایی شد.
وی افزود: همچنین تأمین تجهیزات مورد نیاز، ایجاد کارتابل اختصاصی کمیتهها و برنامهریزی برای راهاندازی پایگاههای تماس اطلاعرسانی در حوزه حملونقل عمومی، اسکان و امور گمشدگان در دستور کار قرار گرفت.
رئیس سامانه ۱۳۷پلاس تصریح کرد: همزمان ساختار موضوعی و زیرکلیدهای مرتبط با مراسم برای ثبت و پیگیری دقیق پیامهای مردمی طراحی شده تا در ایام مراسم، درخواستها و گزارشهای شهروندان با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود.