به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیررضا جلالی فراهانی گفت: در جلسات تخصصی نحوه ثبت و ارجاع پیام‌ها، هماهنگی میان صف و ستاد، ساماندهی پاسخگویی اپراتورهای مناطق ۲۲گانه و شرح وظایف مدیران سایت‌های پاسخگویی بررسی و نهایی شد.

وی افزود: همچنین تأمین تجهیزات مورد نیاز، ایجاد کارتابل اختصاصی کمیته‌ها و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی پایگاه‌های تماس اطلاع‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل عمومی، اسکان و امور گمشدگان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سامانه ۱۳۷پلاس تصریح کرد: هم‌زمان ساختار موضوعی و زیرکلیدهای مرتبط با مراسم برای ثبت و پیگیری دقیق پیام‌های مردمی طراحی شده تا در ایام مراسم، درخواست‌ها و گزارش‌های شهروندان با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود.