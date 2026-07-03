دانش‌آموزان و معلمان مدرسه غیردولتی طلوع آمل نخستین مرحله توزیع ۱۶۸ بسته معیشتی را به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب اجرا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پویش اجتماعی «چهارشنبه‌های مهربانی» به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب، با توزیع ۱۶۸ بسته معیشتی در مدرسه غیردولتی طلوع آمل آغاز شد.

در نخستین مرحله اجرای این پویش، دانش‌آموزان، معلمان، اولیای دانش‌آموزان و جمعی از خیران با تهیه ۱۶۸ بسته معیشتی، به ارزش هر بسته ۴ میلیون تومان، از دانش‌آموزان نیازمند شهرستان آمل حمایت کردند.

مجری این طرح گفت: این پویش با هدف گرامیداشت یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب و ترویج فرهنگ ایثار و همدلی در میان نسل جوان آغاز شده و قرار است به صورت هفتگی ادامه یابد.

میلاد عبدلی افزود: بخشی از کمک‌های جمع‌آوری شده نیز به دانش‌آموزان تحت پوشش کلینیک بیماران سرطانی آرین آمل اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه هدف این طرح تنها توزیع بسته‌های معیشتی نیست، اظهار کرد: این اقدام پیام همدلی و همراهی را به دانش‌آموزان نیازمند منتقل می‌کند و تلاش دارد فرهنگ کمک به همنوع و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در میان دانش‌آموزان نهادینه کند.

یکی از اعضای هیئت مؤسس مدرسه طلوع آمل نیز با اشاره به استمرار این پویش گفت: با همکاری خیران و مدیران مدارس، اجرای «چهارشنبه‌های مهربانی» به صورت هفتگی ادامه خواهد داشت تا ضمن حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب همواره زنده بماند.

کاظم رمضانی افزود: عدد ۱۶۸ برای دانش‌آموزان این مدرسه تنها یک عدد نیست، بلکه نمادی از یاد و خاطره ۱۶۸ دانش‌آموز شهیدی است که خدمت به همنوع، بهترین راه پاسداشت نام و آرمان آنان به شمار می‌رود.

گزارش از مهدی غلامی