به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حضور با شکوه مردم در تجمعات شبانه به خونخواهی رهبر شهید و لبیک به ندای مقام معظم رهبری در صد و بیست و چهارمین شب در استان ادامه دارد.

مردم در این تجمعات، هم بر حضور و استقامت در میدان پای فشردند و هم یاد رهبر شهید امت خود را گرامی داشتند.

اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار این را می‌گویند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستاده‌اند.