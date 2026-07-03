با یک جمله، خاطره یا دل‌نوشته، می‌توان با شماره ۸۹۴۰-۰۲۱ تماس گرفت و در پویش ملی #ادای_احترام به آقای شهید ایران شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پویش ملی #ادای_احترام به آقای شهید ایران در حال برگزاری است.

گاهی یک جمله، یک خاطره یا یک دل‌نوشته، می‌تواند روایتگر عشقی باشد که در دل یک ملت جاری است.

از شما دعوت می‌شود با شماره ۸۹۴۰-۰۲۱ تماس بگیرید و پیام خود را در قالب:

🔹 دل‌گویه

🔹 تسلیت

🔹 وداع و بدرقه امام شهید

🔹 اعلام آمادگی برای خدمت

🔹 و بیان پایبندی به آرمان‌های انقلاب

در میان بگذارید.

👈لطفا در ابتدای تماس نام و نام خانوادگی، استان و شهرستان خود را اعلام نموده و اگر عضو کانون هستید نام مسجد و کانون خود را هم ذکر نمایید.

🎥 تماس‌های شما در قالب کلیپ منتشر خواهد شد تا صدای ارادت مردم به آقای شهید ایران، ماندگار بماند.

📞 ۰۲۱-۸۹۴۰