سردار سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، در سفر بهماکو از زیرساخت‌های مرزی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار سیدیحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، در سفر به شهرستان ماکو از منطقه مرزی چشمه ثریا، بازارچه مرزی ساری‌سو و گمرک و پایانه مرزی بازرگان بازدید کرد.

سردار صفوی گفت: ماکو در توسعه اقتصادی و امنیت ملی جایگاه ویژه‌ای دارد، تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها با بهره‌گیری از مدیریت کارآمد محلی، وحدت، همدلی و هم‌افزایی میان مسئولان و مردم ضرورت دارد و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرزی زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به توسعه منطقه است.