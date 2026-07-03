مردم غیور و ولایت‌مدار ساری با برپایی یکصد و بیست و چهارمین شب برخاستن در خیابان‌ها و میادین، شور انقلابی خود را در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یکصد و بیست و چهارمین شب برخاستن مردم غیور، مؤمن و ولایت‌مدار ساری در خیابان‌ها و میادین سطح شهر و روستا‌های این شهرستان برگزار شد و بار دیگر شور انقلابی و شعور ایمانی مردم دیار علویان را به نمایش گذاشت.

با شروع جنگ تحمیلی مستقیم و سوم استکبار علیه تمامیت ارضی میهن و کلیت نظام اسلامی از دهم اسفند ۱۴۰۴، مردم دیار علویان تاکنون ۱۲۴ شب را به حضور در صحنه و برخاستن در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی اختصاص داده‌اند تا این حرکت عظیم را به موجبات تحکیم جبهه حق علیه کفر تبدیل کنند.

مردم میهن که از دهه اول رمضان ۱۴۰۴ داغدار شهادت امام امت شدند، این قیام را به محرم ۱۴۰۵ رساندند تا در شور حسینی با وداع، بدرقه و تشییع امام شهید امت، عشق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت و رهبری معظم انقلاب نشان دهند.

یکشنبه شب نیز مردم ساری در میدان مقاومت گرد هم آمدند و با سر دادن شعار‌های «لبیک یا خامنه‌ای» و «لبیک یا حسین»، بار دیگر بر ولایت‌پذیری و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر ادامه راه او و پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی پیمان بستند.

یکی از شرکت‌کنندگان در این مراسم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به جایگاه رهبر شهید گفت: «رهبر شهید انقلاب، خادم امام رضا (ع) بود و در پناه امام رضا (ع) زندگی کرد و هیچ‌گاه فراموشش نمی‌کنیم.» دیگری نیز با اشاره به تداوم این حرکت گفت: «ولایت‌پذیری یعنی همین؛ لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا حسین.»