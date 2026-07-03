مردم شهرستان‌های مختلف استان تهران در آستانه مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، آمادگی کامل خود را برای میزبانی و تکریم زائرانی که از نقاط مختلف کشور عازم تهران هستند، اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، مردم شهرستان‌های استان تهران علاوه بر آمادگی برای حضور در مراسم بدرقه، تمهیدات لازم را برای پذیرایی و استقبال از زائران فراهم کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم این مناطق با رویکردی خدمت‌گزارانه، آماده‌اند تا از تمامی کسانی که برای شرکت در این کاروان سوگ از دور و نزدیک سفر می‌کنند، با گرمی استقبال کرده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم آورند. این آمادگی جمعی، نشان‌دهنده ارادت عمیق مردم استان تهران به مقام رهبر شهید و روحیه میزبانی در ایام سوگ ملی است.