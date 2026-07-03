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رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از انهدام باند کلاهبرداری پیشفروش خودروهای لوکس و شناسایی ۴۵۰ مالباخته خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: در پی دریافت شکایتهای متعدد شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در قالب پیش فروش خودروهای لاماری، تیگو و ام ویام، رسیدگی موضوع در دستور کار کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ کارآگاه نبیاله مرادی افزود: متهم اصلی پرونده دارای نمایندگی قانونی فروش خودرو در بلوار معلم مشهد است که با سوء استفاده از اعتماد مشتریان اقدام به ثبت نام و دریافت مبالغ کلان از متقاضیان کرده و در قبال وجوه دریافتی، چکهای ضمانتی با امضاهای جعلی به آنها تحویل داده است.
وی افزود: متهم، هنگام حرکت از استان یزد به مقصد مشهد تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفت و در ورودی شهر مشهد، غافلگیرانه دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: با هماهنگی قضایی، تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط با پرونده، بررسی ابعاد مختلف کلاهبرداری و برآورد دقیق میزان خسارت وارده همچنان ادامه دارد.