به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سید مجتبی علوی مقدم در نشست ستاد هماهنگی خدمات رسانی خراسان‌شمالی گفت: مجموعه اقدامات در حوزه سوخت‌رسانی با هدف افزایش پایداری خدمات و کاهش زمان انتظار شهروندان و زائران، با هماهنگی تمامی دستگاه‌های مسئول در حال اجراست.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش سوخت، افزود: استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی باید به یک رویه عمومی تبدیل شود تا ضمن مدیریت بهینه سهمیه‌ها، فرآیند عرضه سوخت با نظم و کارآمدی بیشتری انجام شود.

علوی مقدم همچنین با اشاره به حمایت از ناوگان حمل و نقل عمومی تصریح کرد: کارت سوخت ناوگان مسافربری به میزان ۲ هزار لیتر شارژ شده و سقف برداشت در هر نوبت نیز افزایش یافته است.

وی افزود: این اقدام با هدف کاهش دفعات مراجعه به جایگاه‌ها و تسهیل تردد مسافران صورت گرفته است.

معاون استاندار خراسان‌شمالی در ادامه بر اهمیت مشارکت مردم در برنامه‌های توسعه‌ای تاکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری بدون نیازسنجی میدانی و حضور موثر مردم به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: در تمامی برنامه‌های محله‌محور، باید نقش شهروندان به‌صورت شفاف تعریف شده و از سرمایه اجتماعی برای حل مسائل استفاده شود.

علوی مقدم با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی، اجرای الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را راهکار کاهش مصرف دانست و اظهار داشت: رعایت حتی ۱۰ درصد از الزامات این مبحث، می‌تواند منجر به حدود هشت درصد کاهش در مصرف مؤثر انرژی شود.

علوی مقدم همچنین اصلاح شبکه‌های آبرسانی را مستلزم همراهی مردم در کنار اقدامات فنی دستگاه‌ها برشمرد.