پخش زنده
امروز: -
مردم همدان در یکصد و بیست و چهارمین شب تجمعات، باردیگر بر پیمان وفاداری و ایستادگی در مسیر رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در آستانه آئین وداع با «امام شهید» مردم همدان در یکصد و بیست و چهارمین شب تجمعات، وفاداری به آرمانهای انقلاب و ادامه راه شهدا و رهبر شهیدمان را به رخ جهانیان کشاندند. آخرین دیدار با رهبر شهید را خاطرهای ماندگار و سرمایهای برای ادامه راه عنوان میکنند.
نماد «مشت گرهکرده» به نشانه ایستادگی، مقاومت و وحدت ملت ایران در برابر دشمنان به نمایش درآمده و شعار «باید برخاست» بار دیگر بر زبان مردم جاری شده است.
تجربه این روزها نشان داده است که بزرگترین سرمایه ایران، وحدت، همدلی، انسجام ملی و تبعیت از رهبری است. همان برگ برندهای که در میدانهای مختلف قدرت ایران را به نمایش گذاشته است.