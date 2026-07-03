به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از راه‌اندازی ۷۲ مرکز خرید تضمینی در استان خبرداد و گفت: عملیات برداشت محصول، در یک بازه زمانی ۴۵ تا ۵۰ روزه با مشارکت ناوگان ماشین آلات کشاورزی استان انجام می‌شود. محمدرضا اصغری اظهار داشت: برای تسریع در روند برداشت و جلوگیری از بروز وقفه، ۴۵۰ تا ۵۰۰ کمباین مهاجر دیگر از ۱۰ استان کشور وارد آذربایجان‌غربی می‌شود که در اراضی کشاورزی شهرستان‌های مختلف مستقر می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: ۲۵ کارگاه آموزشی و ترویجی ویژه این عملیات برای ناظران برگزار شده تا با به‌روزرسانی دانش فنی، روند برداشت با بالاترین کیفیت و کمترین میزان ضایعات انجام شود. وی اضافه کرد: ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان امسال به کشت گندم اختصاص یافته که پیش‌بینی می‌شود از این میزان سطح زیر کشت، حدود ۸۰۰ هزار تُن گندم در استان برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: در سال زراعی جاری در ۳۰۰ هزار هکتار از مزارع دیم و ۱۰۶ هزار هکتار مزارع آبی استان، گندم کشت شده و با توجه به بارش ها، تغذیه مناسب و توصیه‌های کارشناسان، پیش بینی می‌شود برداشت گندم در این استان فراتر از نیاز باشد و بخشی از گندم مازاد به سایر استان‌ها ارسال شود.