به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران مراسم تشییع قائد شهید امت به قم و تهران اختصاص یافته است.

سعید ساکت افزود: با توجه به اینکه یکی از درخواست‌های اصلی، پوشش حمل‌ونقل زائران و عزاداران برای حضور در آیین بدرقه و تشییع پیکر قائد شهید است، هماهنگی‌های لازم در شرکت واحد اتوبوسرانی انجام شده و هماهنگی مطلوبی با استانداری و فرمانداری صورت گرفته است تا ظرفیت‌های حمل‌ونقلی استان به‌صورت تجمیعی پاسخگوی بخشی از نیاز زائران باشد.

وی با بیان اینکه این برنامه‌ریزی با محوریت شرکت واحد اتوبوسرانی انجام شده است، افزود: بر این اساس پیش‌بینی شده است تا ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در اختیار زائرانی قرار گیرد که قصد سفر به شهر‌های قم و تهران برای حضور در مراسم تشییع را دارند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم با ستاد برگزاری مراسم در شهر‌های تهران و قم نیز انجام شده است و در صورتی که از سوی ستاد مرکزی اعلام نیاز شود، این امکان وجود دارد که شهرداری اصفهان در حوزه حمل‌ونقل عمومی، خدمات مورد نیاز را در شهر‌های قم و تهران نیز ارائه کند.

ساکت گفت: بر همین اساس، شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان علاوه بر انجام فرایند انتقال زائران به شهر‌های قم و تهران، آمادگی دارد در صورت نیاز، جابه‌جایی مسافران و زائران را در داخل این دو شهر نیز بر عهده بگیرد و در کنار مجموعه حمل‌ونقل آن شهر‌ها خدمت‌رسانی کند.

وی ادامه داد: علاوه بر ظرفیت‌های شرکت واحد اتوبوسرانی، امکانات و ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی استان، همچنین شهر‌های اطراف نیز پیش‌بینی شده است که به‌صورت تجمیعی در قالب کمیته حمل‌ونقل و اعزام، که در فرمانداری تشکیل شده، به کار گرفته خواهند شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تاکید کرد: در ستاد خدمات‌رسانی کلان‌شهر اصفهان نیز با محوریت همکاران حوزه حمل‌ونقل، هماهنگی‌ها به‌صورت یکپارچه در حال انجام است تا هم خدمات لازم به مسافران و زائران در شهر اصفهان ارائه شود و هم هماهنگی مناسبی با شهر‌های قم و تهران برای خدمت‌رسانی مطلوب برقرار باشد.

ساکت گفت: در صورت اعلام نیاز، ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای اعزام زائران قابل افزایش است و مدیریت شهری آمادگی دارد متناسب با شرایط، خدمات حمل‌ونقل را توسعه دهد.

وی افزود: پنج پایانه مسافربری شهر اصفهان به‌صورت ۲۴ ساعته در حال ارائه خدمات ویژه به زائران هستند تا روند اعزام و جابه‌جایی مسافران با نظم، سهولت و آمادگی کامل انجام شود.