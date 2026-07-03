به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، پیکر مرحوم حاج حسن لکزایی، پدر شهید پرویز لکزایی، با حضور مردم قدر شناس در روستای قاسم‌آباد بخش وشمگیرشهرستان آق‌قلا تشییع و خاکسپاری شد.

گروه جهادی درمانی مشکات استان با حضور در شهر صادق آباد خدمات پزشکی و چشم پزشکی رایگان به روستاییان منطقه لوه شهرستان گالیکش ارائه کردند .

در مراسمی، حجت‌الاسلام محمد دیلم، به‌عنوان رییس مجمع مردمی رهروان امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر استان گلستان معرفی شد.

به مناسبت روز ملی اصناف از بازاریان شهرستان علی آباد کتول و کلاله قدر دانی شد.