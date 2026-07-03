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خبر هایی از فعالیت گروه جهادی پزشکی و چشم پزشکی در گالیکش تا تجلیل از بازاریان علی آباد کتول را در بسته خبر های کوتاه دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، پیکر مرحوم حاج حسن لکزایی، پدر شهید پرویز لکزایی، با حضور مردم قدر شناس در روستای قاسمآباد بخش وشمگیرشهرستان آققلا تشییع و خاکسپاری شد.
گروه جهادی درمانی مشکات استان با حضور در شهر صادق آباد خدمات پزشکی و چشم پزشکی رایگان به روستاییان منطقه لوه شهرستان گالیکش ارائه کردند .
در مراسمی، حجتالاسلام محمد دیلم، بهعنوان رییس مجمع مردمی رهروان امربهمعروف و نهیازمنکر استان گلستان معرفی شد.
به مناسبت روز ملی اصناف از بازاریان شهرستان علی آباد کتول و کلاله قدر دانی شد.