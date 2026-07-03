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شهردار قزوین گفت: برای تسهیل حضور گسترده مردم ولایتمدار قزوین در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، ۴۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، صباغی افزود: این ناوگان طی یک برنامه سهروزه در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیر ماه، وظیفه انتقال زائران را از مناطق مختلف شهر قزوین و نواحی متصل شهری، از مبادی تعیین شده توسط پایگاههای بسیج و مساجد، به محل برگزاری مراسم در تهران بر عهده دارند.
شهردار قزوین اضافه کرد: برنامهریزیهای صورت گرفته، زائران قزوینی در ساعات ابتدایی هر روز به تهران اعزام میشوند و بلافاصله پس از اتمام مراسم در پایان همان روز، توسط همین ناوگان به شهرهای مبدأ بازگردانده میشوند.
صباغی اظهار کرد: تمامی ۴۰۰ دستگاه اتوبوس موظفاند در هر سه روزِ مراسم، سرویسدهی رفت و برگشت را به صورت منظم انجام دهند.
وی گفت: همچنین تیمهای پشتیبانی فنی و گشتهای سیار سازمان اتوبوسرانی جهت نظارت بر حسن اجرای این عملیات و رفع مشکلات احتمالی، در طول این سه روز در آمادهباش کامل قرار دارند.