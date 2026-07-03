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کانون ورزشی برونمدرسهای شنا در شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری آغاز بکار کرد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش استان گفت: راهاندازی این کانون گامی مهم در مسیر گسترش ورزش دانشآموزی، ارتقای سلامت جسمی و فراهمسازی زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانشآموزان است.
اسدی افزود: این کانون ورزشی زیر نظر هیأت ورزش دانشآموزی استان فعالیت میکند و امکان بهرهمندی دانشآموزان تمامی مقاطع تحصیلی از این ظرفیت، با رعایت ضوابط ایمنی و آموزشی فراهم شده است.
وی افزود: فعالیت کانون شنا برای دختران در روزهای زوج و برای پسران در روزهای فرد برنامهریزی شده است.