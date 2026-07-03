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مدیر اداره پرستاری دانشگاه علومپزشکی مشهدگفت: تاکنون ۱۳۰۰ نیروی پرستاری از طریق مکاتبات با دانشگاههای قطب، بسیج جامعه پزشکی، نظام پرستاری، بیمارستانهای خصوصی و شبکههای بهداشت و درمان معرفی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر اداره پرستاری دانشگاه علومپزشکی مشهدگفت:علاوه بر انجام وظایف روزمره کادر درمان، برنامهریزیهای لازم برای تقویت نیروهای پرستاری انجام شده است. در همین راستا، مکاتباتی با دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی منطقه آمایشی ۹ کشور شامل خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی انجام شده است.
محمد صادقی افزود:چیدمان نیروها بر اساس مراکز مشخصشده در برنامهها انجام شده و در هر مرکز اصلی، ۳۵ نیروی پرستار و در مراکز فرعی ۷ پرستار در هر شیفت مستقر و فعال خواهند شد
وی افزود:همچنین تیمهای واکنش سریع در مسیر بدرقه و در بین جمعیت، ۷۰۰ نفر در قالب ۳۵۰ گروه دو نفره حضور فعال خواهند داشت.