برگزاری پویش دانشجویی باید برخاست ویژه دانشگاههای آذربایجان شرقی
معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی از برگزاری پویش دانشجویی باید برخاست با محوریت روایت حضور آگاهانه و حماسی دانشجویان دانشگاههای استان در آیین وداع با امام شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
امین بزاز بنابی با اشاره به اهداف پویش دانشجویی باید برخاست اظهار کرد:باید برخاست فرصتی برای ثبت و بازتاب لحظههای ماندگار، روایت حقیقت و تبیین جلوههای دلدادگی، غیرت و حضور مسئولانه دانشجویان در قالب آثار رسانهای است.
وی افزود: دانشجویان میتوانند آثار خود را در بخشهای فیلم مستند، عکس و تولیدات رسانهای و هنری به دبیرخانه پویش ارسال کنند.
معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با دعوت از دانشجویان برای مشارکت در این رویداد فرهنگی خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار از ۱۳ تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ است و این پویش به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی برگزار میشود.