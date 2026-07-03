به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، امین بزاز بنابی با اشاره به اهداف پویش دانشجویی باید برخاست اظهار کرد:باید برخاست فرصتی برای ثبت و بازتاب لحظه‌های ماندگار، روایت حقیقت و تبیین جلوه‌های دلدادگی، غیرت و حضور مسئولانه دانشجویان در قالب آثار رسانه‌ای است.

وی افزود: دانشجویان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های فیلم مستند، عکس و تولیدات رسانه‌ای و هنری به دبیرخانه پویش ارسال کنند.

معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با دعوت از دانشجویان برای مشارکت در این رویداد فرهنگی خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار از ۱۳ تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ است و این پویش به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.